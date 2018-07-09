小米IPO首日盤中跌5.7% 雷軍：未必不是好事

2018-07-09 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



小米集團上市首日跌破發行價，今（9）日開盤為港幣16.6元，比發行價港幣17元下跌2.35%。按開盤價計算，小米集團市值達473.26億美元。

小米股價開低走低，跌幅一度擴大至5.7%。雷軍回應小米股價表現稱，小米IPO從低點開始，未必不是好事。

華爾街見聞報導，對於小米股價跌破發行價，雷軍說，因為最近大勢不好，短期股價不是最重要的，長期價格是最重要的。過去一個星期焦慮的是萬一跌的很難看，怎麼見人。小米過去八年又起有落，但特別順。這次IPO從低點開始，未必不是好事。最重要的是調整心態，把公司做好。

雷軍談小米發展說，很多人看不懂小米，裡面有很多創新，即是硬件公司，也是電商公司，還是互聯網公司。我們的思路很簡單，米粉要什麼，我們就提供什麼，一步一步來。通過過去八年的努力，小米做100多種產品。邊界肯定是有的。擴張三原則：在同一個用戶群上疊加；都在小米的電商和新零售渠道；考慮Know How和能力。第一季年增85.7%。以這麼大規模保持高速增長，還是前所未有的。

新浪財經報導，假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前雇員購股權計劃授出的購股權，上市後，雷軍的總持股量將占已發行股本約29.4%，並將持有投票權約54.74%。