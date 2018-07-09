浙江推76條 給台企雙靠待遇

2018-07-09 00:43 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 汪莉絹 ／浙江杭州報導



浙江省委書記車俊在首屆海峽兩岸青年發展論壇開幕式上致詞。 特派記者汪莉絹／攝影 分享 facebook

浙江省委書記車俊昨在首屆海峽兩岸青年發展論壇上宣布，即日起該省將施行對台「七十六條實施意見」，給予台胞台企享有與浙江居民的同等待遇。大陸國台辦主任劉結一則指出，浙江省的「七十六條實施意見」含金量高，將為台灣民眾到浙江發展提供更好的政策環境和實在的好處。

首屆海峽兩岸青年發展論壇昨天在杭州舉行，車俊在論壇開幕式上宣布上述消息。他表示，浙江已是大陸與台灣往來交流合作最廣泛的省份，浙台交流合作前景廣闊。

車俊表示，為讓台灣民眾更好地分享浙江發展平台和機遇，浙江省根據「卅一條惠台措施」，制定了「浙江省貫徹『關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施』的實施意見」，意見共有七十六條，核心思想是，「台胞台商與浙江居民的同等待遇應享盡享，台資企業享受浙江省扶持民營企業和外商投資企業政策的『雙靠待遇』應靠盡靠，可以先行先試的應做盡做」。

劉結一在開幕式致詞時除肯定浙江省做法，強調大陸將秉持兩岸一家親理念，繼續推動兩岸交流，他還表示台灣青年一代的發展與兩岸關係息息相關，「兩岸關係好，台灣才有前途，兩岸關係改善發展進而實現統一，台灣才會有廣闊發展空間，台灣青年一代也才能獲得更好更大的發展機遇和舞台。」

劉結一期許兩岸年輕人成為兩岸和平發展的推動者，共同承擔時代賦予的重責。他也再度批評民進黨政府稱，最近兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認體現「一個中國」原則的九二共識，推行去中國化和漸進式台獨活動，限制兩岸交流和人員往來，嚴重損害台灣民眾的根本利益，也影響到台灣年輕一代發展。

國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱則在致詞中指出，時代考驗青年，青年創造時代，未來「中國夢」的實現，離不開台灣民眾的融合參與，離不開兩岸青年的相互理解和真誠合作。她期許兩岸青年致力於推動兩岸民眾的心靈契合，並希望兩岸青年接受時代考驗，攜手共創新時代。

此次論壇以「攜手共創新時代」為主題，為兩岸青年搭建交流平台。來自台灣的兩百多名青年，很多人都是第一次到訪中國大陸。台北藝術大學舞蹈系的戴鉊軒表示，第一次到中國大陸參訪，期待能透過此次交流活動，尋找未來的發展空間。