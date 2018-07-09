學術走向產業 醫療健康 兩岸交流新亮點

2018-07-09 02:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



睡眠呼吸機、口腔矯治器、鼻面罩…各式各樣的睡眠監測和治療儀器，在第11屆津台投資合作洽談會（以下簡稱「津臺會」）暨2018年天津．台灣商品博覽會，吸引眾多市民觀看、體驗，醫療健康元素成為這屆展會的一大亮點。

新華社報導，近年來台灣的智慧醫療系統不斷創新，醫療技術及服務水準獲得廣泛認可。大陸每年有不少民眾赴台接受醫療健康服務。

這屆津台會期間，京津冀台大健康創新科技研討會吸引諸多目光。京津冀台四地醫療和健康產業合作前景，成為與會者熱議話題。台灣上市櫃公司協會理事長蔡榮騰表示，大陸推出各項惠台措施，為台商在大陸發展壯大提供重要機遇，特別是在人工智能、醫療技術等行業，兩岸企業可以實現強強聯合。

日前津台在醫療領域的合作已經取得新突破。今年6月14日天津市泰達醫院和台北榮民總醫院聯合成立睡眠醫學中心，雙方將通過人才共享、技術支持、服務對接等方式，在睡眠科技等領域展開深入合作，致力於建設國際水準的領先學科，為受困於睡眠健康問題的民眾提供解決方案。

隨著經濟社會發展和人民生活水準提高，這些年大陸民眾對健康的需求與日俱增。台灣睡眠與科學技術協會理事長江秉穎說，過去多年來兩岸在醫療健康學術方面的交流很頻繁，而對台1條為雙方深化合作提供政策支持，由學術交流走向產業化的時機已經成熟，睡眠科技產業便是一個成功的範例。

台灣義大醫院院長杜元坤也專程參加京津冀臺醫療健康交流，他認為，31條中提出「台灣醫師可通過認定方式獲得大陸醫師資格」等政策，使兩岸的醫療健康合作之路更寬闊。