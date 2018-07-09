台商籌資1億人民幣 挺台青創業

2018-07-09 02:55 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 杜宗熹 ╱上海報導



多位台商合作，並邀集25家創新育成中心共同成立的「海峽兩岸投資共用中心」7日在上海開幕。除給予創業相關的輔導服務外，台商也籌資人民幣1億元設立「台灣青年創業基金」，希望解決台青到大陸創業時的資金問題。

這項由台商乾隆控股集團率先出資人民幣1億元，並牽手北京新光資產、KPMG安侯投資、匯智資本等台商出資，整合901兩岸青創聯盟等25個青創基地聯合成立的中心與基金，是大陸第一家整合大陸華東、華南、華北等三地資源，專為台灣青年創業者服務的計畫。

乾隆控股集團由台商陳森田、范平尹等人創立，曾以大陸第一款股市看盤軟體「錢鼠」聞名。關係企業包含上海大都會娛樂發展公司等，主要從事房地產開發、高爾夫球俱樂部等產業，近年也投資新創事業。

7日的成立大會也邀請到大陸全國台企聯榮譽會長張漢文、台企聯常務副會長孫芳山、台企聯副會長高錦樂、東莞台協會長蔡俊宏等多位重量級台商到上海出席開幕式，營造華東、華南、華北三地台商「跨區合作」，投入新創的局面。

乾隆控股集團副董事長范平尹表示，大陸的新創園區很多，目前也已經過爆發期階段。但好的台灣創業者還是很缺乏資金。

他解讀，過去大陸的資金與台灣的新創業者結合，雙方需要花很長一段時間才能互相了解。而成立這個基金，也是希望集合台商力量，幫助台灣的新創業者在大陸取得更多支持。除了乾隆控股初期投入的人民幣1億元外，目標是能集資到人民幣10億元基金規模。

東莞台商第二代、負責營運的901兩岸青創聯盟執行長陳怡廷指出，一開始因為成本較高，沒有考慮到一線城市發展，但日前進軍深圳連城新天地後，又認識上海的乾隆控股、也認識了北京的新光資產等業者，才把北上廣深串聯起來作業。現在也打算鎖定上海文創、餐飲、婦幼、健康養老產業等項目投資。