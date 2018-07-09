海峽盃、台青培訓 上海瘋青創 一個周末搶搶滾

2018-07-09 02:55 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 杜宗熹 ╱上海報導



上海交通大學和東元文教基金會共同舉辦2018年「海峽盃」青年創新創業周活動，以及上海青創院和上海台商協會共同舉辦的「台灣青年菁英培訓計畫」，昨天同步在上海開幕。 上海台協會長李政宏（左一）、上海市台辦副巡視員李偉（左三）等人為上海青創院台灣青年菁英培訓計畫揭幕。 記者杜宗熹╱攝影 分享 facebook

兩岸青創活動隨著暑假開始升溫，其中以青年交流和創業交流，最受大陸官方與上海台商重視。短短一個周末，上海就有三場大型兩岸青創活動，合計吸引上百名台灣青年和教師參與。

已有18年歷史的上海交大兩岸青創活動「海峽盃」，今年拉高層級，在一周內舉辦創業邀請賽和領袖成長營，吸引包含台灣清大、交大、北科大等20多位師生報名參與。這屆著重在科技成果轉化、兩岸創新合作交流。

會中也由上海國家大學科技園聯盟理事長杜松寧與中華創業育成協會理事長黃經堯，代表兩方、兩協會簽署合作備忘錄。 上海台辦主任李文輝（左二起）、東元科技文教基金會副執行長蘇玉枝、大陸海協會秘書長馬國樑、上海交大副校長王偉明等人共同為「海峽杯」揭幕。 記者杜宗熹╱攝影 分享 facebook

赴上海出席「海峽盃」開幕式的大陸海協會秘書長馬國樑表示，由於民進黨不承認體現「一個中國」的「九二共識」，使兩岸政治互動陷入當局。最近一段時間，台灣當局也推出一系列限制兩岸交流的措施，對兩岸交流的美好態勢產生影響。

但他強調，這些活動的舉辦，一方面為促進了兩岸交流領域的不斷拓展和延伸，為兩岸交流注入新的功能、搭建了新的平台。

另一方面也順應了大陸經濟社會發展的趨勢，為青年了解產業發展需求、把握創業方向發展提供了互相交流、互相借鑒的機會，也為台灣青年學生進一步了解大陸各方面情況、未來到大陸創業發展、分享好的發展機遇，打開一扇窗。

同一天，由上海青創院將與上海台協連鎖工委會聯合主辦「台灣青年菁英培訓計畫EMBA課程」，7日開課。雖然並非正式學位，但自今年7月起至12月，採取每月至少上三門課，邀請30名台灣創業青年進行產業分析、市場探討等課程，台商贊助下，學員全程免費。