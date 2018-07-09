擁陸創新潮 小心陷創業黑洞

2018-07-09 02:55 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 杜宗熹



大陸官方二○一五年提出「大眾創業、萬眾創新」政策口號以來，國內創新、創業熱潮如火如荼。台灣二○一六年政黨輪替以後，官方、民間的兩岸青年交流，則多集中在創業、創新，使得暑假一開始，川流兩岸的青年創業者便絡繹不絕。

但其中一部分已在兩岸形成「創業黑洞」。即台灣年輕人事實上已創業失敗，或幾乎已無營利可能，基於「我要實踐夢想」的心態，仍繼續「死撐」，直到最後獲利來源全斷絕後，才落寞回台的大有人在。

近年來大陸創業基地興起，各地都在爭搶創業機會。無論官方還是民間，赴台招攬青年的代辦機構和承辦人如過江之鯽，許多人背景複雜。這也讓有志到大陸發展的台灣青年，恐深陷糾紛，淪落到「創業老人坑創業新人」的境地。

而大陸許多創業基地，有些或可能淪為地方「拚政績」的工具，其運作情況多半須仰賴政策的透明度及負責人心態是否正當。若非如此，就有台灣青年在大陸苦等數月，未曾取得對方承諾的補助。

此外，被大陸合夥人「吃掉」的案例也不少見。記者幾年前曾訪問過一名廿多歲的台灣青年，他因手上有幾個有趣的構想得以實現，在國內外註冊多項專利，並得到創業大賽獎項。但由於遇人不淑、不夠謹慎，專利反被搶走，台灣的師長也無法幫上忙，只能放棄。

台灣青年若真想到大陸創業、創新，慎選合作對象很重要，不能一味相信補助和承辦人單方面說法。若有志在大陸創業，最好要有足夠的就業經驗和社會歷練，也一定要有好的、可實踐獲利的商業計畫，才可能爭取到投資人青睞，有較高的創業成功率。