廈門 推進兩岸智財權交流

2018-07-09 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



舉辦兩岸智財權經濟論壇、規畫成立兩岸智財權經濟促進會、打造兩岸智財權交易運營中心、建構兩岸智財權銀行、開辦智財權台灣博士生專班…。近年來，目前大陸唯一的兩岸知識產權經濟發展試點城市廈門，正推進海峽兩岸智財權交流與合作。

中新社報導，廈門市知識產權局局長盧琳兵表示，智財權是廈門城市邁向未來發展的原動力和新引擎。實施智財權戰略，發展智財權事業，建設智財權強市，是廈門經濟特區實施創新驅動發展戰略的必然選擇。廈門將依大陸唯一的兩岸與「一帶一路」智財權經濟發展試點政策，積極構建智財權大保護、大運用、大服務體系。

大陸國家知識產權局最近籌組「知識產權，競爭未來」主題採訪活動，首站到廈門。盧琳兵說，首屆「兩岸知識產權經濟論壇」2015年在廈門舉辦後，兩岸智財權經濟促進會也在規畫中，智財權推動經濟發展方面，可廣泛建立集合兩岸智力資源的學科、智庫支撐體系。

同時，在兩岸大學、科研機構拓展智財權學院、智財權研究院，成立智財權研究會，建立智財權專家顧問委員會，指導籌建兩岸分行業智財權聯盟，可望集中兩岸力量研究智財權經濟國際性問題。

今年4月，廈門市頒布實施「關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施」，其中，涉及智財權內容包括「對台灣地區知識產權在廈門轉化的，可享有廈門知識產權激勵政策」「支持台灣民間資本和機構參與一帶一路知識產權運營投資基金、兩岸知識產權銀行、知識產權運營服務平台、知識產權經濟協作區和知識產權新型智庫等重大項目建設。鼓勵台灣同胞參加大陸專利代理人資格考試，支持台灣同胞在廈門註册執業知識產權服務機構。」

對於備受關注的兩岸智財權銀行，盧琳兵指出，兩岸智財權銀行是立足廈門、面向兩岸、服務智財權創造運用的金融實體，是兩岸知識產權經濟發展試點和閩台金融合作的核心項目，廈門將探索分步建設「商業性、政策性、運營性三合一」兩岸智財權銀行，實現智財權傳統金融業務與創新型業務的全方位發展。

盧琳兵說，在先期選取八家試點銀行開展兩岸智財權金融試點特色業務基礎上，2017年12月廈門已推動設大陸首家知識產權銀行，服務兩岸智財權金融業務發展。