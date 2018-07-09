重慶保稅平台 助境外藝術品探路

2018-07-09 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「保稅方式讓世界各國的藝術品實現批量進入中國。」重慶泓藝九洲國際文化藝術發展有限公司董事長張航站在一間掛滿義大利油畫的展廳前這樣說。

中新社報導，位於重慶西永綜合保稅區內的泓藝九洲國際文化藝術中心總面積6000平方公尺，既展出義大利等國家的藝術作品，也呈現中國蜀繡、龍鱗裝書冊、山水畫等藝術和文創品，還設有藝術品倉儲區、多功能拍賣廳等，可承辦大型藝術展覽和各類文化交流活動。

張航指出者，得益於重慶自由貿易試驗區的政策支持，公司正在搭建保稅文化產業平台及國際藝術品交易平台。

若國外藝術品通過傳統方式進入中國，要辦交稅等複雜的手續。張航指著展廳內一幅義大利油畫說，這幅畫價值7萬美元，進入中國市場得先交上萬美元的稅。但現在以保稅託管方式放在綜合保稅區內的泓藝九洲國際文化藝術中心，就不用先交稅，且比放在家裡安全。畫主還可帶客人觀看、轉手交易或借展獲取收益。

「保稅方式讓境外畫廊等藝術機構有機會將藝術品批量引入中國，試探市場反應。」張航說，一幅100萬元人民幣的畫，保稅託管一年的費用僅1萬元左右，比稅金低得多。目前公司與義大利、英國、德國、法國、新加坡、韓國等10多個國家的藝術機構合作。除線下展示、託管、運輸、進出口通關、交易代理外，公司打造的「重慶對外文化貿易跨境電商平台」預計2019年啟動，提供線上交易平台。

上海、北京已有同類保稅文化產業平台。當被問及為何落戶重慶時，張航說，中國很大，重慶地處「一帶一路」建設和長江經濟帶連接點，物流條件不比沿海差。這裡有市場空間，還有四川美術學院這樣的高等藝術院校，他對在此建平台頗具信心。

已有78年辦學歷史的四川美術學院，湧現了羅中立的油畫《父親》等諸多廣受關注的作品。其國際交流合作處處長曾岳說，在「一帶一路」倡議影響下，川美近年來開放度進一步增強，已招收義大利、俄羅斯等國留學生，未來三年預計招收四巷五十名外籍學生。