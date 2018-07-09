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貴州向全球招商 綠色產業受青睞

2018-07-09 02:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

貴州昨發布面向全球招商引資重點項目100個，總投資761億元（人民幣，下同）。其中，綠色產業項目備受青睞，現場簽約34個，投資總額130.3億元。

中新社報導，這次招商引資在生態文明貴陽國際論壇2018年年會期間的綠色產業發展百人會上進行。總投資761億元的項目聚焦現代山地特色高效農業、山地旅遊業、大數據電子信息產業、大健康醫藥產業等。其中，現代山地特色高效農業項目21個，投資總額42.4億元；山地旅遊業項目30個，投資總額271.6億元；大數據電子信息產業項目20個，投資總額284.8億元；大健康醫藥產業項目29個，投資總額162.2億元。

近年來，貴州經濟增速連續七年位居大陸前三名，經濟總量和人均生產總值實現歷史性突破。同時，貴州堅持質量、效率、動力「三大變革」，大力開展經濟結構調整，推動經濟高質量發展。

貴州省產業大招商工作領導小組辦公室主任、省投資促進局局長馬雷說，2017年貴州共吸引海內外投資8800億元人民幣。今年來，貴州已發布五批共計600個招商引資項目，投資總額超6100億元。便利交通網絡及正著力打造「門檻低於周邊、服務高於周邊」的營商環境，使貴州逐漸成為全球經濟投資最為活躍的地區之一。

馬雷指出，發布重點投資項目均已編印成册，供投資商查詢。意向投資商也可登錄貴州省政府招商引資信息網或關注貴州省投資促進局微信公眾號進行查詢，還可通過項目索引提供的連繫方式與投資促進部門連繫。

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