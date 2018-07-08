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貿易戰中國聯歐抗美失敗 反憂歐洲放冷箭

2018-07-08 22:18中央社 台北8日電

中國外交部長王毅。新華網
中國外交部長王毅。新華網
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美國對中國發起貿易制裁後，中國試圖拉攏歐盟對抗美國未能如願，中國外交部長王毅更在歐洲直指「不希望背後有人打冷槍」，引起揣測。港媒認為，王毅所指的「打冷槍」者正是歐洲。

綜合港媒及外媒報導，王毅的發言證明，中國在美中貿易糾紛上想要「聯歐抗美」的行動，已告失敗。

路透社先前報導，王毅先前訪問歐洲時就曾提出「聯歐抗美」的構想，便已遭到婉拒。當時，他在訪問奧地利時公開表示，「中國站在反對單邊主義和貿易保護主義的前沿，不希望背後有人打冷槍」。

南華早報7日報導，熟悉中歐關係的消息人士透露，中國與歐盟6月間舉行高層對話時，並沒有像過去般敦促歐盟給予中國市場經濟地位。但雙方同意設立工作小組以改組世界貿易組織（WTO），以抗衡美國的單邊主義。

明報今天則以「親疏有別首鼠兩端，聯歐抗美緣木求魚」發表評論指出，中國必須清醒地認識到，美中貿易戰與美歐貿易戰性質不同。美中是制度之爭，美歐則屬兄弟糾紛。

評論認為，美中關係與美歐關係不可相提並論。在美中貿易戰中，歐洲能保持中立已屬難得，寄望歐洲與中國聯手是「不切實際的幻想」。

評論說，王毅說的「不希望背後有人放冷槍」並非無的放矢。歐盟對中國不假辭色，經常指責中國市場限制外資，而歐洲商界對中國的態度，更比美國商界嚴苛。因此，利用歐洲與美國暫時的貿易糾紛聯歐抗美，根本是「緣木求魚，不切實際」。

王毅歐盟美中關係

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