沒走協商老路 中國轉而迎戰美國關稅制裁

2018-07-08 19:44 中央社 記者陳家倫特稿



中國正面迎戰美國關稅制裁。圖／ingimage 分享 facebook

中國這次沒走「協商老路」，正面迎戰美國關稅制裁，主要是首波貿易戰規模對中方而言尚能承受，因此還不願將被列入中共19大政治報告、涉及經濟前景的「中國製造2025」作為談判籌碼。

美國6日對涉及340億美元的中國輸美產品課徵25%關稅，一切起源於美方3月下旬對中國的301調查結果。在中美貿易史上，美國對中國共揮舞過6次301大刀，前5次皆以協商告終，中國這次選擇回敬同等規模的制裁清單，情況有別以往。

但要說中國真的「硬起來了」，也未必如此。事實上，中國一開始也嘗試以磋商解決，因此，自3月下旬以來的中美貿易對峙至6月15日美方宣布對中國課徵關稅前，雙方先後輪流在北京與華府展開3輪談判。

5月下旬於華府登場的第2輪貿易磋商，雙方發布了唯一一次的聯合聲明，同意減少美國對中國的貿易逆差、重視智慧財產權保護等，然而，美方屢次提及的「中國製造2025」卻未見於聲明中，顯見中方在攻防中為此所做的努力。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在中美第2輪貿易磋商後證實，雙方已同意停止互相加徵關稅。然而在6月2日於北京舉辦的第3輪中美磋商後，不僅未發布聯合聲明，白宮更於6月15日宣布，將對中國祭出懲罰性關稅。

劇情急轉直下，令外界譁然，接著再傳出的消息是，中國官方下令開始淡化對「中國製造2025」的宣傳，數據更顯示，新華社1至5月累計提到「中國製造2025」超過140次，但6月5日後幾乎銷聲匿跡。

在中美這次逾3個月的貿易對峙中，不難看出中方對「中國製造2025」的積極捍衛，也意識到這是「一切是非的根源」，而不願讓官媒繼續高調宣傳進而變成「捧殺」，引來美國與西方國家側目。

「中國製造2025」是關乎中國能否晉升「科技強國」的發展戰略，也是中國產業升級向高附加價值鏈攀升的重要進程，更在2017年10月被寫入中共19大政治報告。但美方於5個月後的2018年3月即以「中國製造2025」發出貿易威脅，直戳中國的面子與裡子。

目前美方在第一階段涉及500億美元產品的關稅戰中，分成首波的340億美元，以及後續的160億美元。其中「中國製造2025」，美方在首波制裁中並未上膛，而是將其放在第2份制裁清單上，讓中國有了喘息空間。

單就目前的340億美元來說，仍在中國可控範圍，趕在中國製造2025被搬上檯面前，中國以迎戰作為防守，除寄望雙方在「小打」後能冷靜下來外，成為美國貿易保護主義「受害者」的姿態，也有助其向外尋求支援。