北京又驅趕外來人口 工廠被關工人無事可做

2018-07-08 17:33 中央社 台北8日電



北京市沉寂一段時間的驅趕外來人口行動再度出現。分區北京市南、北遠郊的大興、順義兩區，近來又有警察前往外來人口聚集區查封房屋及工廠，導致工廠不敢開工，不少工人因此無事可做。

美國之音（VOA）報導，在大興、順義區內的城鄉結合部（城鎮邊緣與鄉村接壤地帶）多個村莊，四處張貼著要求租戶搬離、屋主整改的官方通告。

此外，大興區寺上村、大張本、三間房等外來人口聚集區，日前更出現大批警察動手查封外地人聚居的廉租房、服飾小作坊（家庭工廠），除逮捕作坊負責人外，並沒收生產設備。此外，順義區內的外來人口聚集區，也有類似情況。

據報導，大興區城鄉結合部一帶，雇用大批外來人口的許多服裝廠已被拆除，裸露的土地覆蓋著綠色防塵網。至於這些外地員工多半已被迫離開北京，但仍有一些小作坊負責人及外來務工人員「勉強維持生存，等待機會」。

當地服裝廠的一名外來務工人員表示，轄區警方都在交通要道設崗哨清查，只要是載布料的車輛，車上的布料一律沒收。「現在都不讓（工廠）幹活了，工人還有飯吃？沒活給你找，連出來招工都沒有」，不少工人已經一、兩個月沒工作做了。

因為北京驅趕外來人口，有河北省的服裝廠便趁機前往招聘工人。據招聘人員說，由於工廠包吃包住，境況較北京佳，這些北京外來人口應聘的熱情遠較以往為高。

面對自己的境遇，另一名外來務工人員表示，「說的好聽，『奔小康（中共標榜的小康社會）』，這樣能奔得了嗎？想奔也奔不了」。

另一名王姓家庭工廠負責人則針對外來務工人員被稱為「低端人口」表示，「人家需要你的時候，你就是高端人才，不需要你就低端」，「我們辛辛苦苦在北京創業，剛剛掙一點，能解決溫飽問題的時候，說我們低端產業，你們回家吧，太不公平」。