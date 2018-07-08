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理財平台倒店35萬人被騙50億 主犯小學畢業

2018-07-08 12:52聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

沃客公司名為理財實際上是非法傳銷。（新浪微博照片）
沃客公司名為理財實際上是非法傳銷。（新浪微博照片）
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曾經在大陸網上火爆的所謂「互聯網金融創新平台」－沃客理財，短短一年內就吸引會員35萬人，該平台於2016年覆滅，主要犯罪嫌疑人王良妙今年年初被判處有期徒刑13年。

根據官方新華視點微信號，近日福建泉州市公安局通報，這起傳銷案形成高達309層的傳銷網，涉案總金額50億元人民幣，而搭建平台的王良妙只有小學文化程度。

位於福建泉州晉江市的沃客生活信息科技有限公司宣稱是一家「互聯網+」投資公司，其經營的沃客理財號稱集互聯網金融理財優點於一身，號稱「45天投資翻倍，一年可獲得十倍收益」「只要有閒錢，躺著也能賺錢」。

據了解，沃客理財是王良妙於2015年3月設立的，宣稱經營「DEMWK新加坡外貿進出口公司」發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買啟動幣成為會員，繳納700元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納3.5萬元。

不過，據王良妙交代，CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關係。其CPM初始限量發行30萬個，發行價格2美元，CPM只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，CPM的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在後台按1:1比例進行拆分。拆分後，會員持有的CPM會倍增，倍增後價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售CPM換取現金。每個會員帳戶最多參與7次CPM拆分，其後該帳戶自動出局。

據悉，會員還可以通過發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

據了解，王良妙通過拉人頭發展會員，從會員繳費抽成等獲利達12億餘元，多名團夥成員獲利數千萬元至數百萬元，但大量投資者血本無歸。

報導稱，不少投資者都清楚沃客理財非法傳銷的實質，但認為自己不會成為「擊鼓傳花」的最後一個人。有投資者說，投資金額不算高，一年時間能翻十倍，就算明知道會崩盤，也可以賭一賭。但實際上，不少投資者賺到第一筆收益後，不斷增加投入，越陷越深，很多投資者還沒等拿到收益，平台已經崩盤。

了解，從2015年3月至2016年5月案發，王良妙網路傳銷團夥在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員35萬人。

今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑13年，其餘30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

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