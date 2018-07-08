陸六檔獨角獸基金 吸金4,800億

2018-07-08 00:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



以獨角獸企業為投資標的六檔戰略配售基金，昨日宣布成立。圖為募集資金最多的招商基金公司。 網路照片 分享 facebook

六檔戰略配售基金昨（7）日同時發布基金成立公告，共募得人民幣1,048.98億元（約新台幣4,870.4億元），其中招商戰略配售（LOF）、易方達戰略配售（LOF）分別以247.02億元、244.32億元的規模領先。

華爾街見聞報導，未來六個月，戰略配售基金將進入至關重要的建倉期，隨著新經濟企業陸續首次公開發行（IPO）上市，以及未來海外上市企業回大陸發行CDR，基金經理主動選股和持股能力的強弱，將直接決定基金未來收益的好壞。

不過，短期來看，債券等固定收益資產會成為「獨角獸」基金主要配置標的。

六檔戰略配售基金共有277.87萬戶投資者認購，考慮到單個投資者可能認購多個產品，該數據是「未去重複」數據。其中，前兩名的招商、易方達認購總戶數分別為45.7萬戶、59.57萬戶。

在戶均認購規模上，招商、易方達也分別以人民幣5.41萬元、4.10萬元居於前兩位。

之前市場較為關心的個人投資者、機構投資者的規模占比，公告中並未發布相關數據。

根據基金合約，六檔戰略配售基金在封閉運作期內，主要採用「戰略配售策略」及「固定收益策略」兩種投資策略，在A股尚未出現戰略配售標的之前，六檔戰略配售基金將先以債券等固收資產作為主要投資標的。

大陸證監會在小米發行CDR事宜上進展神速，小米也曾一致被認為是戰略配售基金的首個戰配標的；然而小米集團日前宣布，分步實施在香港和境內的上市計畫，也就是先在香港上市，再擇機透過發行CDR的方式在境內上市。

在完成募集近三周後，戰略配售基金才獲准成立，市場人士表示，這或許與近期A股萎靡，及小米臨陣推遲發行CDR有關。

六檔戰略配售基金均有不錯的銷量，接下來就是長達六個月的建倉期，新經濟企業在A股IPO，以及海歸企業在A股發行CDR的數量和品質，將直接決定六檔戰略配售基金未來的收益情況。

海通證券基金研報分析，六檔戰略配售基金的產品定位、產品設置基本一致，但仍有一些重要因素會導致基金未來業績存在差異，基金成立初期，不同產品的債券投資策略會主導基金淨值之間的差異，隨著新經濟企業IPO數量的增多及CDR的發行，基金經理的主動選股能力是業績體現的最大驅動。

六檔基金鎖定期統一為三年，三年到期後基金開放正常申購贖回。考慮到基金到期後的流動性問題，在臨近到期前一年，基金經理勢必會考慮參與新配售的資金比例，新配售標的的選擇，解鎖後的股份擇機賣出問題，這段時間六檔基金淨值可能會出現較大差異。

本著基金長期投資新興產業的邏輯，以及獨角獸公司的稀缺性，基金在鎖定期結束後，立即大規模減持股票的可能性不大。

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閱讀秘書／戰略配售

【記者 張運祥】戰略配售是「向戰略投資者定向配售」的簡稱。新股首發戰略配售，根據《證券發行承銷與管理辦法》第14條規定，首次公開發行股票數量在4億股以上，或者在境內發行存託憑證（CDR）的，可以向戰略投資者配售股票。

戰略配售基金是參與CDR的公募基金，屬於一個產品創新。