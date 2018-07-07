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「16+1合作」要把歐洲搞分裂？李克強：誤解

2018-07-07 20:18聯合報 記者新華社╱即時報導

大陸國務院總理李克強在保加利亞索非亞出席中國與中東歐領導人會晤，當地時間七日他在中國－中東歐國家第八屆經貿論壇上表示，「十六加一合作」（指中東歐十六國加上中國）是中歐合作的重要部分和有益補充，符合歐洲的整體利益。

新華社報導，李克強指出，最近有一種聲音，質疑「十六加一合作」是不是地緣政治工具，是不是要把歐洲「分而治之」？這是一個誤解。

他表示，「十六加一合作」不僅有利於促進中國和中東歐國家發展，也有利於縮小歐盟內部差距，實現均衡發展，更好推進一體化進程。中國對「十六加一合作」沒有地緣政治考慮。我們堅定支持歐洲一體化，這個立場不會改變。歐盟是維護世界和平與穩定的重要力量，也是中國最大的經貿合作夥伴，一個團結、穩定、繁榮的歐盟和強大的歐元符合中方根本利益。

正值中美貿易戰開打之際，中國加強與中東歐互動，備受關注。李克強強調，「十六加一合作」始終遵循包括世貿組織（WTO）規則在內的國際通行規則，遵循歐盟有關法律法規架構，堅持共商共建共享，要求企業按照市場規則、商業原則參與歐洲招標項目，不搞排他性安排，是公開透明、開放合作的大平台。

大陸國務院所屬中國政府網報導，這次主辦「十六加一」領導人會晤的保加利亞，剛卸任為期半年的歐盟輪值主席國。而中東歐十六國中已有十一國是歐盟成員國。

李克強在去年領導人會晤上表態，「十六加一合作」絕不是權宜之計，而是長遠之策，是跨區域務實合作的「孵化器」，有利於促進中歐關係更均衡發展。

大陸外交部副部長王超曾在記者會說明，中方對此合作有三個期待：一是進一步增强相互理解與信任，二是共同維维護經濟化和貿易投資自由化便利化，三是為「十六加一」合作的未來發展制定規畫。

在中國－中東歐國家第八屆經貿論壇上，保加利亞總理Boyko Borissov（前...
在中國－中東歐國家第八屆經貿論壇上，保加利亞總理Boyko Borissov（前排右）與大陸國務院總理李克強（前排左）愉快交談。 （路透）
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