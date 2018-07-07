陸網貸平台集中爆雷 上半年逾7百家倒閉

2018-07-07 22:36 中央社 台北7日電



P2P網路借貸在大陸發揚光大，圖為中國宜信公司旗下P2P平台宜人貸2016年5月18日美國紐約證交所上市。 新華社資料照片 分享 facebook 中國大陸P2P借貸平台（網路借貸）近來歷經一番洗牌，多家平台集中「爆雷」。大陸P2P平台從高峰時的5000多家到現在剩不到3000家。

昨天早上，規模高達人民幣232億元（約新台幣1067億元）的P2P平台「人人愛家金融」發布清算公告。這只是6月以來許多網貸倒閉或關門的又一例。

新華社報導，去年底發布的有關整治P2P網路借貸風險通知中明確提出，在今年6月底前要完成P2P行業的合規性備案。一些問題平台自知無法達到合規要求，因此選擇清算退出。

報導指出，這些網貸平台的問題包括：將投資者資金和自身關聯公司相匹配，讓投資者承擔風險；對於借款人還款能力把關不嚴，延期兌付情況嚴重；網貸「借新還舊」及借款人債台高築的現象突出等。

不過，有專家認為，P2P行業能夠覆蓋銀行等金融機構無法提供資金支援的領域，一方面讓「小有閒錢」的投資者提供了更加多元的投資管道，同時也向有短期資金需求的小微企業提供了資源，不能全盤否定其功用。

綜合陸媒報導，中國國家互聯網金融安全技術專家委員會6日發布的「2018年上半年P2P發展監測報告」顯示，截至6月30日，大陸還在經營的P2P平台共2835家。其中，今年上半年新增36家，消亡721家。

大陸的P2P用戶超過5000萬人，主要集中在20到40歲之間，合計占比幾近60%。