親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸軍事專家：大陸新型萬噸級驅逐艦可能加裝電磁炮

鼓勵女孩念數學 數學家丘成桐：比任何學科容易謀職

中貿戰 港特首：特區政府保持美警惕

2018-07-07 13:34中央社 香港7日電

中國和美國爆發貿易戰香港行政長官林鄭月娥今早說，特別行政區政府對此保持警惕，也會評估貿易戰帶來的影響。

根據官方香港電台的報導，林鄭月娥也不點名地批評有國家破壞貿易體系。

此外，財政司司長陳茂波接受商業電台訪問時說，相信中美貿易戰會長時間糾纏，而從3月開始中美摩擦對香港造成影響的角度看，貿易戰對香港經濟成長的直接影響不大，但會間接影響市場投資氣氛。

他說，過去兩個月看到市場負面情緒普遍。目前最重要的是留意貿易戰對香港企業的影響，而商務及經濟發展局已有措施應對，以確保香港金融有序。

香港行政長官林鄭月娥。中通社
香港行政長官林鄭月娥。中通社
分享

香港林鄭月娥貿易戰

相關新聞

Gucci在大陸降價 平均降幅5%

2018-07-07 10:37

估值過高？小米新股暗盤跌1成

2018-07-07 13:26

中美貿易戰影響 專家：香港經濟成長將放緩

2018-07-07 12:23

減持阿里股票獲利 蘇寧易購半年報淨利預增逾19倍

2018-07-07 11:41

港交所發布互聯網公司上市指引 放寬股權激勵比例

2018-07-07 11:14

接棒FII 鴻海旗下鵬鼎10日A股首發上會

2018-07-07 00:26

A股入摩首月 吸金4,600億

2018-07-07 00:08

雅百特財務造假 遭深交所退市

2018-07-07 00:08

募百億美元 中國鐵塔將在港IPO

2018-07-07 00:08

陸關稅調降 進口車大增

2018-07-07 00:08

海航董座 創始人陳峰兼任

2018-07-07 00:08

陸電動車補貼 傳明年砍30%

2018-07-07 00:08

A股上演V型反轉 滬指漲0.49%

2018-07-06 15:18

小米9日在港交所掛牌 IPO籌資943.9億元

2018-07-06 14:34

海航集團：陳峰兼任海航集團董事局董事長

2018-07-06 14:16

午後人民幣漲超百點 美元小幅走低

2018-07-06 13:06

前老董猝死 海航集團公布新董事長

2018-07-06 12:26

A股大幅震盪 滬指盤中一度跌破2,700點

2018-07-06 12:07

雇中國權貴親友圖利 瑞信香港受罰4700萬美元

2018-07-06 12:05

20年老臣 徐子陽任中興總裁

2018-07-06 11:44

貿易戰一觸即發 中國股匯市同步走軟

2018-07-06 11:25

中興公告獲美方暫時解禁 為期一個月

2018-07-06 11:02

慶富詐貸案起訴前 陳偉志福建投資案高調動土

2018-07-06 09:22

台灣商品博覽會 民眾排隊嘗美食

2018-07-06 02:03

蘭洽會開幕 41國覓商機 建「綠色絲路」

2018-07-06 02:02

海南 2020年汽車平行進口1萬輛

2018-07-06 02:02

廣西下一步 瞄準服務短板

2018-07-06 02:02

陸股解碼／半導體、互聯網 聚焦

2018-07-06 01:04

券商獲利淡 股價跌掉24%

2018-07-06 01:04

A股多空激戰 3,000檔倒地

2018-07-06 01:04

摩拜單車推全面免押金

2018-07-06 01:04

中興總裁 徐子陽接任

2018-07-06 01:03

帶路踢鐵板 大馬喊卡鐵路計畫

2018-07-06 01:03

郭樹清喊話 人民幣將走強

2018-07-06 01:03

美光遭禁售 營運影響小

2018-07-06 00:43

小米7月9日上市首日即允許賣空

2018-07-05 22:43

美中互徵關稅前夕 北京：全世界都不想打貿易戰

2018-07-05 21:07

中國製造2025 紐時：部分遙不可及

2018-07-05 21:00

港手機支付僅20% 因憂個資外洩

2018-07-05 20:54
看更多

熱門文章

觸碰大陸社會痛點 「我不是藥神」票房奪冠

2018-07-06 19:20

窮人不配活？一個「走私犯」...戳中大陸百姓的痛

2018-07-07 09:00

潑墨之後…習近平畫像又遭殃 這回被塗泥巴

2018-07-06 18:13

陸官媒批美貿易戰首腦納瓦羅 政策「歪心歪理」

2018-07-06 15:48

接棒FII 鴻海旗下鵬鼎10日A股首發上會

2018-07-07 00:26

陸電動車補貼 傳明年砍30%

2018-07-07 00:08

張學友演場會又有逃犯被逮 四月以來第六個

2018-07-07 10:20

陸軍事專家：大陸新型萬噸級驅逐艦可能加裝電磁炮

2018-07-07 12:51

洱海洗車罰2000元 警：不划算別再犯！

2018-07-06 18:59

A股上演V型反轉 滬指漲0.49%

2018-07-06 15:18

色情網站衍生產業鏈 創辦人竟是19歲青年

2018-07-07 12:03

陸生赴美留學熱退燒 增幅連7年下降

2018-07-07 13:48

小米9日在港交所掛牌 IPO籌資943.9億元

2018-07-06 14:34

母親撿破爛的四川官員 被查落馬

2018-07-06 21:59

Gucci在大陸降價 平均降幅5%

2018-07-07 10:37

雅百特財務造假 遭深交所退市

2018-07-07 00:08

A股入摩首月 吸金4,600億

2018-07-07 00:08

香江風情／香港書展的預熱與焦點

2018-07-07 00:25

募百億美元 中國鐵塔將在港IPO

2018-07-07 00:08

陸關稅調降 進口車大增

2018-07-07 00:08

研究：中國古人喜洗頭抄經來消暑

2018-07-07 13:33

中美貿易戰影響 專家：香港經濟成長將放緩

2018-07-07 12:23

海南小型飛機訓練墜入水庫 1死1失蹤

2018-07-06 17:52

減持阿里股票獲利 蘇寧易購半年報淨利預增逾19倍

2018-07-07 11:41

成績多76分 雲南少年為照顧無臂哥哥報同校

2018-07-06 17:09

港交所發布互聯網公司上市指引 放寬股權激勵比例

2018-07-07 11:14

海航董座 創始人陳峰兼任

2018-07-07 00:08

這個暑假有點煩 杭州小學生要上10個培訓班

2018-07-06 18:16

中美互課關稅首日 港股收高

2018-07-06 18:43

中貿戰 港特首：特區政府保持美警惕

2018-07-07 13:34

黃子華棟篤笑告別秀 黃牛拋票無人問

2018-07-07 13:22

估值過高？小米新股暗盤跌1成

2018-07-07 13:26

究責沙中線 港立會促運房局長、港鐵主席下台

2018-07-07 13:25

怕KPI未達標 江蘇泰興拆3百多塊廣告看板

2018-07-07 12:39

曾實名舉報地方官 陸獨立媒體人失聯

2018-07-07 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top