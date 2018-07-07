中貿戰 港特首：特區政府保持美警惕

2018-07-07 13:34 中央社 香港7日電



中國和美國爆發貿易戰，香港行政長官林鄭月娥今早說，特別行政區政府對此保持警惕，也會評估貿易戰帶來的影響。

根據官方香港電台的報導，林鄭月娥也不點名地批評有國家破壞貿易體系。

此外，財政司司長陳茂波接受商業電台訪問時說，相信中美貿易戰會長時間糾纏，而從3月開始中美摩擦對香港造成影響的角度看，貿易戰對香港經濟成長的直接影響不大，但會間接影響市場投資氣氛。