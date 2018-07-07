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Gucci在大陸降價 平均降幅5%

2018-07-07 10:37聯合報 記者李仲維╱即時報導

LV愛馬仕之後，Gucci也在大陸市場啟動降價。

澎湃新聞報導，Gucci在大陸的直營門市銷售產品將全面調低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和愛馬仕已經宣布在大陸降價。

報導引述Gucci方面表示，為回應大陸國家進口關稅減讓政策，公司將調整大陸的商品零售價格，以便將此一決策惠及顧客。商品價格平均降幅約為5%，涉及所有在直營門市銷售的款式，包含新款及延續款的價格都將有所調整，但不包含奧特萊斯所售商品。

此次歐洲奢侈品牌降價的原因，主要是大陸進口關稅的調降。

大陸國務院關稅稅則委員會公布的新一輪進口關稅下調計畫於近日正式實施，調整範圍涉及日用消費品和服飾等。其中，服裝鞋帽和體育健身用品等進口關稅，平均稅率由15.9%降至7.1%，護膚、美髮等化妝品及部分醫藥健康類產品進口關稅，平均稅率由8.4%降至2.9%。

報導稱，LV和愛馬仕已經於7月1日起調降部分產品零售價。隨著幾個大品牌陸續降價，業界人士認為，接下來會有更多奢侈品牌有類似動作。

LV中國官網顯示的商品價格已經修改，門市店員也證實調價一事。降價幅度在人民幣300至1,500元，且大部分產品都參與下調，消費者在降價前，已經預訂的產品可以與客服或店員協商退訂。

愛馬仕降價的幅度約在人民幣100至500元之間，包括腰帶、錢夾、絲巾等配飾，以及女裝的部分款式。但門市人員表示，產品價格下調對於客流以及顧客選購商品時的選擇沒有很大影響，因為購買奢侈品的消費者對於價格的敏感度並不高。

根據諮詢公司貝恩發布的《2017年中國奢侈品市場研究》報告顯示，2017年大陸奢侈品市場銷售額達人民幣1,420億元，較2016年增長20%，為2011年以來的最大增幅，並超過海外市場。其中化妝品、女裝、珠寶等女士品類的增速超過其他品類。

貝恩公司認為，大陸官方進一步促進鼓勵國內消費、對代購加強管控，以及頂級奢侈品品牌開始積極調整大陸國內外市場的價差，是大陸奢侈品市場反彈的主要動因。

Gucci在大陸的直營門市銷售產品將全面調低價格，降價幅度平均為5%。圖/路透資...
Gucci在大陸的直營門市銷售產品將全面調低價格，降價幅度平均為5%。圖/路透資料照
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