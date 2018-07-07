海航董座 創始人陳峰兼任

2018-07-07 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



海航集團董事局昨日選舉董事局主席陳峰兼任董事長。 中新社 分享 facebook

海航集團官網6日發布公告，經海航集團董事局審議表決，選舉陳峰兼任海航集團董事局董事長。

海航集團官網顯示，陳峰是海航集團的聯合創始人，從2000年至今擔任海航集團有限公司董事局主席。

海航集團日前發布「訃告」表示，海航集團有限公司聯合創始人、董事長王健，在法國公務考察時意外跌落導致重傷，經搶救無效，於當地時間7月3日不幸離世，享年57歲。昨日選舉陳峰兼任董事局董事長。

官網資料指出，從1993年與其他創始人創建海航集團以來，陳峰將海航集團從單一的海南島地方航空運輸企業，發展成為聚焦航空旅遊、現代物流、現代金融服務的國際化企業集團。

陳峰畢業於德國漢莎航空運輸管理學院，並獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位，也曾獲得美國哈佛大學商學院高級管理畢業證書。

澎湃新聞報導，陳峰曾在中國民航局與國家空中交通管制局擔任職務，同時也曾是海南省省長的航空事務助理。

海航集團之前是雙頭領導架構，陳峰和王健同為海航集團的聯合創始人，但這一局面在7月4日宣告結束。

海航集團官網發布的訊息顯示，王健曾擔任公司CEO與副董事長，也是海航集團（國際）有限公司董事局董事長，王健在海航集團25年的發展歷程中，起著主導作用。

財新網報導，海航集團目前正處於戰略收縮期，預計年內海航還將有更大規模的資產處置計劃，全年資產處置金額可能在人民幣3,000億元左右。