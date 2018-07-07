陸關稅調降 進口車大增

2018-07-07 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



大陸今年7月1日起，將進口車關稅從25%下調到15%，零組件關稅下調至6%；結果大陸口岸出現汽車進口的高峰。

21世紀經濟報導指出，大陸7月1日起汽車進口關稅下調之後，海關口岸便迎來汽車進口高峰。光是7月1日當天，廣東省黃埔新沙口岸進口汽車的申報量近1.5萬輛，是近年來單日最大的進口申報量。

不過，汽車關稅調整，究竟對市場帶來多大的影響，仍需要時間來檢驗，並且存在變數。

大陸汽車工業協會秘書長助理許海東表示，「汽車關稅降低一定程度上刺激國內進口車的銷量，但對進口車市場的影響有限。」

每日經濟網援引北京百得利奧迪中心工作人員透露，汽車進口關稅降低後，終端價格變化不大，比如一輛進口低配型奧迪A4L，關稅調整前價格為人民幣30.98萬元，關稅降低後價格調整至30.7萬元，降幅只有2,000多元。

不過，這一輪進口車的集體降價潮，並未迅速提振市場銷量，而是導致客戶進入觀望狀態，讓整個車市進入觀望期。

一位北京朝陽區的某豪華品牌4S店人員指出，如果7月6日美國進口汽車及零件關稅增加，從美國進口的車可能會漲價。

屆時特斯拉Model S、Model X，BMW的X4、X5、X6，賓士的GLE、GLS等原產地在美國的幾款熱門車款，恐將受到衝擊。