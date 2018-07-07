陸電動車補貼 傳明年砍30%

2018-07-07 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ／綜合報導



大陸官方2019年對電動汽車的補貼可能比今年降低逾三成。 新華社 分享 facebook

大陸官方正考慮明年進一步削減電動汽車補貼，知情人士指出，大陸明年電動汽車的平均補貼可能比2018年降低逾三成。新政策還包括：一次充電續航達到200公里及以上的電動汽車，才能獲得政府財政補貼；而目前的要求是150公里。

彭博資訊援引知情人士表示，大陸官方希望以此敦促汽車製造商依靠技術創新，而不是財政補貼來開發新能源汽車。

但據傳，大陸這項擬調低國產電動汽車的補貼，是為了向美方釋出善意、在部分領域讓步，以防範中美貿易戰進一步升級。

綜合香港媒體報導，「中國製造2025」是觸發此輪中美貿易磨擦的導火線，美方曾要求中方改變「中國製造2025」中不合理的產業規劃、包括對高新產業的補貼，以消除貿易不公平。但不少消息指出，中方此前堅持底線，回絕了美方要求。

觀察人士指出，電動汽車是「中國製造2025」的重點產業。如消息屬實，中方降低電動車產業補貼，客觀上有鬆動底線的意味。中方有可能以此回應美方訴求、釋出善意，防範貿易戰進一步升級。

據統計，2015年時大陸已超過美國，成為全球最大純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車的市場。不過，若對電動汽車的補貼減少，未來大陸的電池產業和電池技術將如何發展，也成為外界關注的重點。一般預料，未來的電池研發主要圍繞成本、充電時間、安全、能量密度等方面進行。

彭博資訊指出，根據2月12日生效的一批新規中，續駛里程不到300公里的電動車補貼被不同程度的下調。

報導稱在中國，補貼是讓電動汽車和插電式混合動力汽車價格變得更加實惠的關鍵，並幫助中國在2015年超越美國成為全球最大市場。

工信部統計，大陸政府去年投入人民幣66.4億元，補貼購買這類汽車的消費者；除了中央財政補貼外，大陸各省市還另行頒布激勵措施增強電動汽車對買家的吸引力。