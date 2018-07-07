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雅百特財務造假 遭深交所退市

2018-07-07 00:08經濟日報 記者李仲維／綜合報導

深交所5日深夜正式啟動對雅百特的強制退市機制，該公司可能成為中小板退市的首家公司，也是繼金亞科技後，年內第二家被啟動強制退市機制的上市公司。

華爾街見聞報導，雅百特跨境財務造假，還曾驚動過大陸外交部。

深圳證券交易所5日深夜發布公告稱，江蘇雅百特科技股份有限公司涉嫌構成違規披露、不披露重要資訊罪，證監會已於近日將該案移送公安機關。深交所已正式啟動對雅百特的強制退市機制，公司股票存在被暫停及終止上市的風險。這是首家因違規披露、不披露重要資訊而退市的上市公司。

深交所指出，雅百特公司股票於昨（6）日復牌，證券簡稱變更為*ST百特，股票交易被實行退市風險警示。復牌的*ST百特迅速被封在跌停板，收報人民幣4.75元，下跌0.25元，跌幅5%。

證監會網站披露，雅百特為了實現重組上市業績承諾，在2015年至2016年9月透過虛構境外工程項目、虛構國內及出口建築材料貿易、偽造工程合同和銷售回款等方式，虛增營業收入合計約人民幣5.8億元，虛增利潤約2.6億元。

更令人震驚的是，雅百特之前因虛構在巴基斯坦的項目，一度驚動外交部。雅百特聲稱在巴基斯坦木爾坦市進行的城市快速公交專線項目進展順利，並實現收入超過人民幣2億元。

2017年9月，外交部發言人耿爽披露，經證監會聯合巴基斯坦有關部門調查，雅百特所出具的有關巴國政要的信函是偽造的，也尚未發現證據證明，雅百特與巴國境內任何公司和個人有經濟關係及資金往來。

深交所表示，雅百特的退市過程可能還將經歷風險警示、暫停上市、強制終止上市、退市整理期、摘牌等五個階段。市場研判，該公司可能成為中小板退市的第一家公司。

巴基斯坦證監會人民幣

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