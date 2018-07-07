募百億美元 中國鐵塔將在港IPO

2018-07-07 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



中國鐵塔公司最快於下周四（12日）公開募股，26日在香港掛牌上市，集資額在80億至100億美元之間，有望超過小米成為今年來全球的「募資王」。

彭博資訊引述消息人士稱，中國鐵塔可能是2010年以來香港最大宗新股上市。

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中國鐵塔股份有限公司（中國鐵塔）是由三大電信商中國移動、中國聯通、中國電信和中國國新控股出資設立的大型通信鐵塔基礎設施企業。上市前，四大股東分別持股38%、28.1%、27.9%和6%。

過去三年，中國鐵塔大部分營收全來自三大電信商，占去年總收入約 99.8%。

受到這項消息鼓舞，中移動昨天在港股市場上漲0.65%，以港幣69.6元收盤；中國電信在港股下跌0.82%。中國聯通在A股市場上漲1.06%，以人民幣4.77元收盤。

中金報告稱，中國鐵塔的估值介於人民幣2,180億至2,790億元（約新台幣1.29兆元）之間，相當於2018年企業價值倍數（EV/EBITDA）9至10.5倍。預期中國鐵塔今年收入增長1%至人民幣693億元，盈利則倒退6.7%至18億元，主要受價格調整影響；明年收入則上升8.2%至人民幣751億元，盈利亦大升38.2%至25億元。

高盛對鐵塔公司的估值介於人民幣2,690億至3,400億元，相當於2019年EV/EBITDA 7.4至9倍。