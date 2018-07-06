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A股上演V型反轉 滬指漲0.49%

2018-07-06 15:18聯合報 記者林宸誼╱即時報導

受中美貿易戰開打、市場情緒波動影響，6日滬深兩市平開，隨後指數快速下挫，午後開盤兩市集體沖高，在次新股的帶動下，創業板大幅攀升，滬指也由綠翻紅，指數上演雲霄飛車走勢，個股總體漲多跌少，市場抄底資金較為踴躍，但臨近尾盤，指數再度回落，截至6日收盤，滬指收報2,747.23點，漲0.49%。

深成指收報8,911.34點，漲0.55%；創業板收報1,541.31點，漲0.56%。

類股方面次新股、農機領漲；鐵礦石、黃金類股領跌。

股、匯、商全線大漲，黑色系期貨午後小幅拉升，焦炭、鐵礦、焦炭一度漲逾1%，螺紋鋼期貨漲0.7%，鐵礦石期貨漲1%。 下午，大商所豆粕主力合約也翻紅，稍早一度跌2%。

恒生電子6日中午發布公告，表示公司高級副總裁廖章勇、副總裁沈志偉因涉嫌背信損害上市公司利益，於6日上午接受公安機關刑事傳喚；目前公司已經安排相關人員接管工作，不會對公司日常經營管理產生重大影響。截至下午3點19分，恒生電子跌幅10.01%。

類股方面，次新股午後領漲兩市，億嘉和、長城科技、深信服等集體封板，文燦股份、藥明康得、科沃斯紛紛跟漲，盤中次新股藥明康得異動拉升。

農機股中，吉峰農機、一拖股份漲停，紅宇股份大漲8.9%，大禹節水、星光農機跟漲。半導體、數字類股午後漲幅擴大。

消息面上，全國實施鄉村振興戰略工作推進會議5日上午舉行，會議提出將著力從農村土地制度、農業經營制度、農村集體產權制度三個方面，加快體制機制創新，激發農村要素活力，增添農業發展動能，激發農民積極性、主動性、創造性，推動鄉村振興形成強大內生力量。

新浪財經截圖
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