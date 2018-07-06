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前老董猝死 海航集團公布新董事長

2018-07-06 12:26中央社 台北6日電

陸企海航集團有限公司今天公告，海航集團董事局昨天選舉陳峰兼任海航集團董事局董事長。海航集團此前為雙頭領導架構，前董事長王健3日在法國猝死後，這一格局宣告結束。

陸媒澎湃新聞報導，陳峰是海航集團的聯合創辦人，從2000年至今擔任海航集團有限公司董事局主席。

據官網資料，從1993年與其他創辦人創建海航集團以來，陳峰將海航集團從單一的海南島地方航空運輸企業，發展成為聚焦航空旅遊、現代物流和現代金融服務的國際化企業集團。

海航集團官網披露，陳峰畢業於德國漢莎航空運輸管理學院，並獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位；曾任職中國民航局與國家空中交通管制局，也曾為海南省省長的航空事務助理。

海航集團此前是雙頭領導架構。陳峰和王健同為海航集團的聯合創辦人。但此一局面在7月4日宣告結束。

海航集團官方微博4日發布「訃告」稱，海航集團有限公司聯合創辦人、董事長王健，在法國公務考察時意外跌落導致重傷，經搶救無效，於當地時間3日離世，享年57歲。

據海航集團英文官網的訃告，這起意外的事發地為法國普羅旺斯。

海航集團官網消息顯示，王健曾擔任公司執行長和副董事長，也是海航集團（國際）有限公司董事局董事長，在海航集團25年的發展歷程中發揮主導作用。

海航集團於1993年創立，旗下擁有航旅、物流、資本和科技4大業務。

海航前董事長王健3日在法國猝死。中新社
海航前董事長王健3日在法國猝死。中新社
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