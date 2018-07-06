廣西下一步 瞄準服務短板

2018-07-06 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近兩周來，中新互聯互通南向通道（以下簡稱南向通道）建設「好戲連台」。廣西北部灣經濟區與東盟開放合作辦公室常務副主任魏然表示，隨著近期一批港航及園區重點建設項目穩步推進，進展順利，南向通道正在為廣西開放發展帶來前所未有的戰略機遇。

中新社報導，6月下旬，廣西制訂《廣西關於加快推進中新互聯互通南向通道建設的若干政策措施》，在物流體系、園區建設、企業投資獎勵、人才引進等方面出台了16項政策，大力支持中新互聯互通南向通道建設，拉開了當地加速建設南向通道的序幕。

隨後，南向通道班輪班列在原有基礎上不斷加密。繼北部灣港至重慶海鐵聯運班列實現每周約3列上行班列，北部灣—香港航線每周開行7班，北部灣港—新加坡航線每周3班後，6月20日，滿載著8箱共200噸澳大利亞肉品的防城港—重慶團結村冷鏈集裝箱專列正式開通。6月28日，「廣西北部灣港—四川宜賓」南向通道海鐵聯運班列首發儀式在廣西欽州港東站舉行，裝載著50個集裝箱伊朗進口石材和中國營口港玉米的班列從此處一路向北。

金融方面，6月29日，渝桂黔隴青五省區市南向通道牽頭單位及人民銀行聯合簽署了《支持建設中新互聯互通項目南向通道合作備忘錄》，標誌著五省區市將共同整合資源支持南向通道建設、服務貿易發展和人民幣國際化、促進內陸開發和實體經濟發展。

此外，作為南向通道建設重頭戲，廣西還在基礎設施建設，重點項目推進等方面發力。

魏然表示，2018年，廣西計劃投資約19.39億元人民幣，重點推進北部灣港口一批深水航道和深水泊位建設。廣西北部灣經濟區發展專項資金已對欽州港東航道擴建、欽州20萬噸級集裝箱碼頭及配套航道、防城港30萬噸級進港航道等北部灣港重大基礎設施項目進行重點支持。該辦也已安排專項資金，重點支持欽州港東站集裝箱辦理站、中新南寧國際物流園等重點項目。目前，相關項目穩步推進，進展順利。

陸路國際大通道建設方面，中越友誼關—友誼口岸國際貨運專用通道擴建工程正在開展施工圖設計；「兩國一檢」查驗場地中方區域平整工程已完成土石方回填95%。

他說，下一步，廣西將瞄準服務短板，在南向通道物流服務和營商環境上下功夫，努力提升南向通道軟實力。與此同時，加速拓展重要市場，引進新加坡、香港等國家和地區的現代物流、金融、製造業等各類企業，依託南向通道打造區域性經濟帶。