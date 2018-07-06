海南 2020年汽車平行進口1萬輛

2018-07-06 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南省政府辦公廳5日公布「海口港汽車平行進口試點實施方案」。海南將以自貿區（港）建設為契機，爭取到2020年汽車平行進口累計突破1萬輛，銷售額突破70億元人民幣。

汽車平行進口，是指由汽車貿易商直接從海外市場購買，並引入中國內地市場進行銷售的汽車。2018年初，包括海南海口港在內的8個地區納入汽車平行進口試點範圍。

中新社報導，海南海口港汽車平行進口試點將打造集海外採購、國內市場銷售、配件供應、維修保養、三包召回、倉儲物流、金融保險服務等在內的平行進口汽車全產業鏈體系，在通關、入戶登記、稅收、金融支持、售後服務等方面不斷創新制度設計及機制建設，探索汽車平行進口海南經驗。

方案明確，試點對象進口汽車和建立分銷網絡無需獲得汽車供應商授權；平行進口汽車必須符合國家有關安全、節能、質量標準和技術規範的強制性要求；要增強售後服務保障能力，形成覆蓋銷售區域的售後服務（含維修）網絡。

方案規定，第一批試點對象原則上不超過5家，企業註册地點要求在海口綜合保稅區，實行退出機制。

在汽車平行進口試點對象准入上，汽車售後服務（含召回）保障能力、守法合規的信用情況及產品一致性管控能力是必須審核要件。試點對象要自行申領汽車自動進口許可證，不得買賣、非法轉讓。試點平台要不斷提高供應鏈整合能力，提供包括貿易、通關、銷售、售後、物流、金融等全方位一站式服務。

海南將建立海口港汽車平行進口試點省市兩級工作小組，制定試點推進措施、運行模式及平行進口汽車支撐體系和風險防控方案。

為提高平行進口汽車貿易便利化水平，海南將優化平行進口汽車報關、通關、查驗等流程。在經批准進行汽車平行進口試點的綜合保稅區內，允許試點對象在海關特殊監管區域內開展汽車整車保稅倉儲業務。