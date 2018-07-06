蘭洽會開幕 41國覓商機 建「綠色絲路」

2018-07-06 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第24屆中國蘭州投資貿易洽談會（以下簡稱「蘭洽會」）5日在甘肅蘭州開幕，來自新加坡、韓國、白俄羅斯、澳大利亞等41個國家，中國-東盟中心1個國際組織等近3萬名海內外客商參會，尋覓商機，共建「綠色絲路」。

中新社報導，蘭洽會自1992年舉辦以來，已舉辦了23屆，成為「一帶一路」沿線國家經貿交流的重要平台和中國中西部區域合作的重要載體。

本屆蘭洽會邀請新加坡和韓國為主賓國，中國廣東省為主題省，以「開放、開發、合作、發展」為宗旨，「深化經貿合作，共建綠色絲路」為主題。

甘肅省委書記林鐸在開幕式上致辭稱，站在「一帶一路」建設的大背景下來審視，甘肅具有巨大的發展潛力，同絲路各方深化合作也有廣闊的前景。

甘肅表現了獨特的交通物流優勢，甘肅與廣西、重慶、貴州聯手推進中國新加坡互聯互通項目南向通道建設，實現了中國西南與西北、中亞與東南亞、一路與一帶的三個聯通。

林鐸說，甘肅豐富的資源優勢也越來越凸顯，包括悠久的歷史文化、眾多文物古蹟、絢麗多彩的自然風光，以及位居全國前列的農業資源、風電光電資源等，這些同絲路沿線的資本、技術、管理、市場等融合對接，能够產生良好的聚合效應和經濟效益。

中國商務部副部長高燕說，商務部將支持甘肅新舊動能轉換、商務轉型升級、內貿流通創新、培育外貿競爭新優勢，支持甘肅招商引資和利用外資、開展國際產能合作等，推動甘肅開放型經濟發展取得新成效。

如今，蘭洽會已成為西部地區重要貿易投資促進平台，吸引海內外企業家前來洽談合作、投資興業。

本屆蘭洽會將重點圍繞甘肅十大綠色生態產業，舉辦絲綢之路合作發展高端論壇、甘肅綠色生態產業對接洽談活動、中亞-中國（甘肅）經貿合作洽談會等20多項投資貿易促進活動。