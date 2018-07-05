港手機支付僅20% 因憂個資外洩

2018-07-05 20:54 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



圖說：香港有調查發現「智慧支付」概念在香港逐漸成形，但手機支付滲透率有待提升。(photo by KM Chan) 分享 facebook 智慧支付趨勢席捲全球，中國大陸更是全面普及，雖然智慧支付相關宣傳在香港也隨處可見，惟真正使用者卻不多，香港官方生產力促進局調查顯示，過去一年香港人以手機支付的比率僅得20%，主要原因是大部分市民不熟悉操作及擔心個人資料外洩，認為香港智慧支付的滲透率有待提高。

香港生產力促進局於5至6月間、透過電話訪問了428間零售企業及1049名年齡介乎15至64歲的香港市民，該次調查顯示，香港智慧支付普及指數只是53.9，略高於50分界，反映「智慧支付」概念在香港逐漸成形，但如果細看兩組數據，商家智慧支付為62.2，而用家智慧支付只有45.5，可見用家層面其實並不合格。

調查又顯示，在過去一年香港人最常使用支付方式中，以現金及八達通（類似台灣的悠遊卡）依舊佔絕對優勢，使用比率分別高達99%和97%，而手機支付僅佔20%，相較中國大陸高達98%的比率，香港智慧支付的滲透率被認為有待提高。

調查同時又發現，25至34歲人士對智慧支付的接受程度最高，達57.1分，而50至64歲人士的接受程度最低，僅32.2分。至於為何不使用手機支付，沒有使用習慣的受訪者中，68%受訪者表示是因為不了解操作，另有55%受訪者擔心，個人私隱資料有外洩風險，成為令他們卻步的主要原因。

香港生產力局總經理（資訊科技）黃家偉回應調查時表示，為令更多人能接受智慧支付，需把這類支付渠道推廣至規模更小的店舖，以及擴展使用智慧支付店舖的數目，同時需要加強網絡安全及監管。他相信，若有更多中小企業願意採納智慧支付，可減少成本外，更能加快工作效率。

【更多精采內容，詳見 】