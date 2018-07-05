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貿易戰開打前 李克強啟程訪德國保加利亞

2018-07-05 20:44中央社 台北5日電

中國國務院總理李克強。新華社
中國國務院總理李克強。新華社
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在美中貿易戰相互加徵關稅清單即將生效前夕，中國國務院總理李克強今天啟程前往保加利亞和德國訪問，並出席中國—中東歐國家領導人會晤。

中新社報導，應保加利亞和德國總理邀請，李克強與夫人程虹上午搭專機離開北京，正式訪問保加利亞，並出席第7次中國—中東歐國家領導人會晤。並將赴德國主持第5輪中德政府磋商，對德國進行正式訪問。

中國國務委員兼國務院秘書長肖捷，中國人民政治協商會議全國委員會副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等陪同出訪並同機離開北京。

德國北京國務院

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