陸商務部：中國不會對美國霸凌主義低頭

2018-07-05 11:35 中央社 香港5日電



中美貿易戰即將爆發，據報導，中國商務部新聞發言高峰（圖）人今早強調，「中國不會低頭」。中新社 分享 facebook

中美貿易戰即將爆發，據報導，中國商務部新聞發言人今早強調，「中國不會低頭」。

根據新浪網的報導，商務部新聞發言人高峰早上回答媒體提問時說，「對美國舉著關稅大棒四處要脅的貿易霸凌主義，中國不會低頭。」

高峰在新聞發布會上說，如果美國啟動加徵關稅，打擊的是全球產業鏈，是對全世界開火，也是對美國自己開火。

美國預定於6日向價值340億美元的中國進口貨品徵收額外關稅，而中國也會採取報復措施，向美國進口貨品收取等值關稅。