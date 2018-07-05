鴻海工業富聯盤中觸波段低點 回落幅度36%

2018-07-05 11:29 中央社 台北5日電



鴻海旗下工業富聯盤中走弱，一度來到人民幣16.85元，是掛牌日之後波段低點。圖為工業富聯董事長陳永正。圖／擷自WSJ 分享 facebook

鴻海旗下工業富聯盤中走弱，一度來到人民幣16.85元，是掛牌日之後波段低點。工業富聯從先前波段高點回落，迄今到盤中回落幅度達36%。

工業富聯今天早盤翻黑走弱，最低跌破人民幣17元，來到人民幣16.85元，跌幅1.86%，隨後跌幅漸收斂，力守人民幣17元價位。不過，早盤低點已來到6月8日在上海證券交易所A股掛牌上市之後波段低點。

工業富聯今天早盤低點市值來到人民幣3318.65億元（約合新台幣1.52兆元）。工業富聯從波段高點人民幣26.36元回落，迄今到盤中回落幅度達36%，市值從波段高點迄今盤中蒸發人民幣1873億元（約合新台幣8585億元）。

另一方面，鴻海今天盤中也相對弱勢，來到新台幣81.1元，跌幅0.61%，若以鴻海目前股本約173.28億股計算，市值力守新台幣1.4兆元。

展望未來2年到3年市場布局，工業富聯日前指出，持續鞏固現有產品生產、銷售規模與工業互聯網平台營運，開拓智慧製造領域的科技服務市場，朝向成為工業互聯網生態體系下的智慧製造和科技服務綜合解決方案服務商。

展望今年上半年營運表現，工業富聯先前預估，今年前6月營收約人民幣1460.6億元至1545.8億元，較去年同期成長幅度約6.8%至13.1%；扣除非經常性損益後歸屬母公司淨利約人民幣53.5億元至55.6億元，較去年同期成長幅度約0.6%至4.5%。

從客戶端來看，富士康工業互聯網的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。