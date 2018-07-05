A股開市後走穩 水泥金融股向上

2018-07-05 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸上證指數今天早上低開3點後靠穩。

據香港信報財經網，上證指數開市報2755點，跌3點或0.14%；現報2764點，升4點或0.18%。

深成指開市報9036點，升不足1點或0.01%；現報9070點，升34點或0.39%。

滬深300指數開市報3365點，升1點或0.05%；現報3378點，升14點或0.44%。

創業板指數開市報1560點，跌4點或0.3%；現報1567點，升1點或0.09%。