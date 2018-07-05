看好貴州機遇 黔台農業合作 漸入佳境

2018-07-05 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「這條路走了太多遍，我就是『導航』。」從貴州省會貴陽搭車前往300多公里外的黔西南布依族苗族自治州，台商嚴富美告訴司機可以關掉汽車導航。

中新社報導，「黔台農業合作示範基地」—貞豐龍之谷生態園區，昔日是荒山果園，如今已是2000多畝火龍果掛滿枝頭。早熟品種的火龍果已準備打包銷往北京、上海等地。

10年前，嚴富美與其他台商一樣，足跡主要遍及大陸東南沿海地區。2009年多方推動下，諸多台商與貴州展開農業方面的交流合作。

「貴州與台灣具有相似的地形地貌，並具有良好的生態環境。」在嚴富美看來，台灣先進的農業技術、管理方式正好與「山地公園省」貴州互補，加強兩地農業合作有利於發揮各自優勢，互利互惠。

貴州作為大陸首批國家生態文明試驗區之一，森林覆蓋率由2010年底的40.52%增加到2017年的55.3%，2017年貴州全省環境空氣質量總體優良。

這次到訪貴州，嚴富美還邀約了台灣百香果加工廠的相關負責人，商談合作加工事宜。「不僅要把台灣的農業種植技術引進貴州，還要把相關的加工產業鏈也引來。」嚴富美認為，貴州是一個充滿機遇的地方，看好其發展潛力。

台商陳炳章也看中貴州良好的生態和氣候。

早在2013年，他就把台灣先進的種植技術搬到貴州省台江縣，投資興建集馬鈴薯組培中心、育苗中心、台灣精品蔬菜示範區於一體的現代化農業培養種植基地。

陳炳章說，台灣精緻休閒農業可助力貴州發展現代山地高效農業。陳炳章的基地，滴灌澆水、機械化種植、中耕培土…現代農業的標準化、規範化模式讓當地農民放下傳統的鋤頭，變身為新型現代農民。目前，該基地生產的馬鈴薯除了銷往百事集團、上好佳集團等企業外，也出口到泰國、馬來西亞、新加坡等地。

官方數據顯示，台商在貴州投資農業比重接近20%，是貴州與台灣交流合作的重要部分，兩地農業交流合作漸入佳境。2017年舉辦的第五屆貴州．台灣經貿合作懇談會期間，台商投資約30億元人民幣。