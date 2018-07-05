阿里巴巴 開AI服飾店

2018-07-05 02:17 聯合報 新華社



阿里巴巴在香港推出人工智能時尚服飾概念店「FashionAI」。消費者在店內拿起任何一件衣服，貨架邊的「鏡屏」就會感應商品信息並給出若干種時尚搭配選擇。