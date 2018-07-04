大陸37城市平均月薪3.6萬 北京4.9萬摘冠

2018-07-04 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸招聘報告顯示，2018年夏季，北京、上海、深圳的平均薪資超過人民幣9,000元（約新台幣41,922元），占據榜單前三位，而北京更是以人民幣10,531元（約新台幣49,053元）的薪水領先其他城市。

中新網報導，智聯招聘今（4）日發布《2018年夏季中國雇主需求與白領人才供給報告》，反映大陸37個主要城市的職場競爭態勢以及薪酬變化情況。37個主要城市的平均招聘薪酬為人民幣7,832元（約新台幣36,481元），本季度平均薪酬比上季增加2.7%，比去年同期漲6.2%。

究其原因，報告指出，相比上一季度，人民幣2,000至4,000元之間薪酬的職位占比下降，人民幣6,000至8,000及8,000元以上薪酬的職位占比上升，導致整體的平均薪酬水平上升。

從薪酬水平排名前十的行業來看，基金、證券、投資行業以人民幣10,590元的平均月薪繼續位列第一。中介服務以人民幣9,748元的平均月薪排名第二位，跨領域經營以人民幣9,501元排名第三。雖然股票市場表現不佳，但根基深厚，薪資水平仍然比較高。

從薪酬水平排名前十的職業來看，高級管理繼續蟬聯十大高薪職業榜首，以人民幣20,088元（約新台幣93,569元）的高薪繼續領跑其他職業。