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貿易戰陰影籠罩 人民幣急貶考驗北京

2018-07-04 08:56中央社 紐約3日專電

新華社
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美中貿易戰煙硝瀰漫之際，人民幣過去一個月兌美元重貶近4%。面對資本外流風險，中國人民銀行（中國央行）面臨抉擇，是否要走回頭路，干預匯市阻貶人民幣。

華爾街日報報導，在中國交易的人民幣即期匯率3日早盤一度貶值1.1%，創去年8月7日以來最低盤中價位，收盤貶幅縮小為0.3%，報人民幣6.6672元兌1美元。

為安撫投資人緊張情緒，人行當天以行長易綱接受中國證券報採訪形式，在官網發文指出，近期匯市波動主要受美元走強和外部不確定性等因素影響，北京將繼續實行「穩健中性」貨幣政策，保持人民幣匯率「在合理均衡水平上的基本穩定」。

政府顧問與分析師表示，未來幾個交易日人民幣若持續走貶，人行可能會設法控制貶值速度，包括調整人民幣匯率中間價形成機制。

今年稍早，人民幣一度是新興市場表現數一數二的強勢貨幣，過去一個月卻迅速淪為亞洲表現最差的貨幣之一。6月1日以來，人民幣兌美元貶值近4%，且幾近回吐年初以來兌歐元與日圓等一籃子貨幣的升幅。不到兩個月前，人民幣兌一籃子貨幣的加權平均匯率年初以來升幅達3.2%，如今只剩0.9%。

人民幣走弱的另一背景是美中爆發全面貿易戰的威脅升溫。兩國預定從7月6日起，對各自出口總值500億美元的貨品加徵25%關稅。

雖然人民幣貶值對中國出口商外銷產品有利，但政府顧問表示，北京不希望人民幣走貶造成市場大亂。中國官員曾說，北京不會以人民幣貶值作為在貿易上反擊美國的方式，但人行近期的貨幣寬鬆措施增加金融體系內的資金供給，已增加人民幣的貶值壓力。

面對人民幣兌美元走貶，人行大致採取袖手旁觀的態度，部分原因是人民幣2015年底和2016年重貶時，人行曾出手干預，之後試圖讓市場恢復對人民幣幣值的決定性作用。

人行現在面臨的問題和過去一樣，也就是人民幣單向變動是否會引發擾亂中國經濟的投機性資本外流。若有太多資金逃離中國，恐使債務違約日漸增加的金融體系陷入流動性短缺困境。

報導指出，人行可用的工具之一是人民幣中間價形成機制中的「逆周期（反景氣循環）調節因子」。

去年下半年，人行動用這項工具抑制人民幣貶值預期，到了今年1月，隨著人民幣開始升值，人行暫停應用逆周期因子，防止人民幣升值過猛。如今，分析師認為這項因子可能再度派上用場，但此舉違背北京加速推動人民幣匯率自由化的承諾。

人民幣北京

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