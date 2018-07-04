陸對美出口增速趨緩

2018-07-04 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸今年上半年對美貨物貿易出口增長5.4%，增速較去年同期下降13.9個百分點。 本報系資料庫 分享 facebook 大陸海關總署2日深夜披露，今年上半年對美貨物貿易出口增長5.4%，增速較去年同期下降13.9個百分點，顯示中美貿易爭端的影響已經開始顯現。

據海關初步統計，上半年大陸對美出口機電產品增長8%，占同期對美出口總值的62.6%。

其中，自動數據處理設備及其零組件增長3.6%，手機增長5.5%。同期，七大類傳統勞動密集型產品合計出口值與去年同期基本持平；其中，服裝及衣著附件下降1.8%，家具及其零件增長2.5%。

數據顯示，上半年大陸對美出口增長5.4%，增速較去年同期下降13.9個百分點。顯示上半年大陸對美國的貨物貿易出口增速大幅下降。不過海關並未公布與美國的具體貿易額。

按照慣例，包括對具體國別的月度進出口、貿易額數據，將與大陸整體的貿易數據一起於每月中旬公布。《華爾街日報》形容，上述數據是海關總署的「意外披露」。

在單月方面，大陸6月對美出口增長3.8%，增速下降23.8個百分點。細項方面，大陸對美出口機電產品增長4%。其中，自動數據處理設備及其零組件下降6.6%，手機下降7.1%。同期，傳統勞動密集型產品出口增長3.5%，農產品下降0.9%。

新華社發表分析文章指出，一旦中美貿易開戰，擁有13億多人口的龐大大陸國內市場就是大陸最大的優勢。

大陸經濟正在從出口導向型轉為消費驅動型，消費對GDP的貢獻率超過70%。而且大陸有世界上人口最多的中等收入群體，這一龐大的、消費能力強的群體還在不斷增長，這意味在內部市場消費能力充分調動的情況下，即使外部環境有什麼變化，大陸經濟也能完全扛得住。企圖用過時的貿易戰讓大陸重蹈某些國家覆轍的想法並不現實。