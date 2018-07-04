上海企業購屋 再套緊箍咒

2018-07-04 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



上海市政府再出辣招，加強房地產市場監管，把矛頭對準此前備受爭議的企業購房。根據新規，企業購買商品住房再次上市交易年限，將從「滿三年」提高至「滿五年」，該規定從昨（3 ) 日生效。

香港文匯網報導，上海一知名豪宅新一期樓盤此前完成搖號抽籤，據稱認籌搖號的購房者中，公司客戶佔到了55%之多，雖然上海限購政策從未鬆懈，但公司客戶爆棚，被坊間解讀為限購政策的重大漏洞。

中原地產資深分析師張大偉此前在接受內媒採訪時分析，以公司名義買房基本是炒房客，購房後再以股權轉讓等方式，繞開限售政策進行出售，短期內就可以獲利不少，且能避開一些稅費。

在此背景下，為了進一步深化落實「滬九條」、「滬六條」等文件精神，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局正式出台《關於規範企業購買商品住房的暫行規定》，旨在規範企業購房行為。

《規定》稱，自3日起，企業購買商品住房必須同時滿足設立年限已滿五年、在上海累計繳納稅款金額已達100萬(人民幣，下同)、職工人數10名及以上，且按照規定在該企業繳納社保和公積金滿五年等條件（已繳納稅款金額滿500萬元以上的企業除外）。同時，企業購買的商品住房再次上市交易年限從「滿三年」提高至「滿五年」。

《規定》並透露，此間住建、房管部門會同相關部門，將對執行商品住房項目公證搖號、按序選房制度加強監管，要求開發企業嚴格執行全部准售房源、積累客戶規則和名單、搖號排序結果公證和公示規定。

同時，住建、房管部門還將會同規土部門（不動產登記機構）加強企業購買、出售商品住房交易登記審核，會同稅務、人社、公積金管理等部門，建立相關信息共享核查機制，對違反企業購買、出售商品住房相關規定的，不予辦理房地產交易登記手續。