陸金融風險 已出現苗頭

2018-07-04 00:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



大陸股匯市近期劇烈波動，大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，中國目前並未發生金融恐慌，但在某些領域確已出現恐慌苗頭，要防止苗頭演成趨勢。但他同時強調，中國有足夠準備、足夠力量解決問題。

大陸股匯市近期表現引發外界關切，會否引發另一次金融市場動盪。對此，李揚在接受環球時報專訪時提出他的看法，但李揚此次受訪顯然是為平息日前流出一份由他署名的報告所引起的風波。

上周大陸網路廣泛流傳一份由李揚與國家金融與發展實驗室另兩名研究人員共同完成的報告，報告稱，今年以來，大陸債券違約、流動性緊張、匯率下行和股市下瀉等相繼發生，且有愈演愈烈之勢，加上美國升息及中美貿易衝突呈現長期化和高度不確定性，「目前中國極有可能出現金融恐慌」。

紐約時報引述國家金融與發展實驗室一名人士的說法指出，這份報告是真的，但它的公開是個意外。

李揚在周二刊登的專訪中強調，當前中國金融風險確實處於「多發、易發」期，但目前市場上發生的大多數事態，基本上都未超出預料。一旦市場出現異動，大陸官方也就能快速反應，及時應對。

李揚稱，中國目前並未發生金融恐慌，但在某些領域、某些時段，確已出現恐慌的苗頭。不過若與2008年美國雷曼兄弟破產相比，中國目前至多只是出現了一點恐慌的苗頭。