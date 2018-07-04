陸股解碼／挑股布局 要看估值

2018-07-04 00:42 經濟日報 ■謝企剛



滬深兩市昨日開盤漲跌不一，隨後卻都一路走低。滬指盤中最低至2,722.45點，兩市皆呈V型反轉走勢。收盤時，滬指收在2,786.89點，上漲0.41%，深成指收在9,221.54點，上漲0.45%。盤面上漲類股為國產軟體、國防軍工、晶片、半導體等族群；白酒、食品飲料、汽車、醫藥類股為主跌族群。

儘管因貿易戰議題再次升溫，陸股一路下挫，6月上海A股已跌破3,000點關卡；然而大陸股市仍有基本面提供支撐力道。6月開始，A股獲MSCI納入新興市場指數，初始雖僅占極小權重，但未來完全納入後，估計大陸在MSCI新興市場指數（境內加境外）的權重，可能會從現在的30.8％增加到2025年的40.5％。

A股入摩的意義在於提醒全球投資者從整體上重新思考對大陸的戰略配置，並認識到僅靠境外的大陸股票投資，並不代表能掌握整個大陸經濟的成長機會；擁有8.5兆美元市值的A股，是不容忽視的資產類別。

深圳和上海市場的A股均為MSCI中國指數提供互補和多元化的投資機會，其中工業、消費品、原物料和醫療保健行業的權重更大；A股還包含許多在海外領域沒有代表的獨特公司，例如家居裝飾、化學品、可再生能源生產商、生物技術和製藥公司等。

這代表要掌握A股投資機會，考驗選股能力。目前，一些較有投資吸引力的A股估值高於境外大陸股票。需留意的是A股市場有85%是散戶投資人，使得市場更容易波動；因此，估值高低相當關鍵。另一個判斷的標準是，擁有獨特的商業模式和境外市場中沒有的機會。（作者是宏利環球巨龍增長基金經理人）