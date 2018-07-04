騰訊音樂擬赴美IPO

2018-07-04 00:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



騰訊音樂傳出將於7月6日向美國證監會（SEC）提交IPO申請文件，預估市值超過300億美元。騰訊音樂今年3月完成過一輪戰略資本，投資方為盈港資本，具體金額未知。

財華社報導，本次IPO的主承銷商是高盛和摩根士丹利，投資銀行給出的保守定價區間是290億至310億美元。騰訊音樂則表示，對此傳言不予置評。

騰訊音樂估值，部分取決於全球最大串流音樂服務商Spotify，在騰訊音樂IPO定價時的股價表現。市場普遍認為，騰訊音樂市值將超過300億美元。也意味IPO籌資額將高達40億美元。

去年12月，騰訊音樂與Spotify雙方達成換股戰略合作，對騰訊音樂而言，這次合作將擴大自身在亞洲以外音樂業務的成長。

Spotify今年3月初向SEC提交的上市申請文件，騰訊持有其7.5%股份。同時，Spotify亦持有騰訊音樂9%的股份，價值9.1億歐元。據此計算，騰訊音樂當時的估值約123億美元。

騰訊音樂的上市消息不斷傳出。去年12月，騰訊旗下的「QQ音樂」計劃在2018年融資10億美元，以便上市。今年5月，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，騰訊音樂已聘請高盛集團、摩根士丹利以及美銀美林牽頭安排籌備IPO事宜。