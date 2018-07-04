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長和完全收購義電信巨頭

2018-07-04 00:42經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

雖然香港首富李嘉誠已退休，他所創辦的長江和記實業有限公司併購大戲仍在上演。長江和記昨（3）日宣布，以24.5億歐元（約新台幣878.3億元）收購義大利電信巨頭Wind Tre剩餘的50%股份，未來該公司將成為長江和記的全資子公司。

透過這次收購，將進一步鞏固長江和記在歐洲電信市場的地位，長江和記昨天發布聲明表示，這是整合長江和記電信資產重要組成部分的關鍵一步，這些電信資產正被建設成一個全球平台，用於交付下一代產品和服務。

長和昨天收盤價港幣81.9元，跌幅1.56%。

經濟日報提供
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英國金融時報報導，Wind Tre是2016年由VimpelCom旗下的Wind電信與長江和記旗下3 Italia合併而成，此次收購將使長江和記成為Wind Tre的唯一所有者。

長江和記昨天公布，過去在Wind Tre公司的半數股份，一共給集團貢獻了大約10億歐元的稅前利潤。

長和聯席董事總經理霍建甯透過新聞稿表示，未來長江和記將繼續投資當地的數碼科技，為義大利全國的消費者及商界帶來裨益。

這項交易尚需監管機構批准，預計將於今年第3季完成。

長江和記的海外電信資產主要集中在歐洲，該公司曾於2016年計畫斥資105億英鎊，收購英國電信公司「02」，但遭到歐盟委員會的反對。

除了電信業務之外，長江和記的業務還覆蓋港口、基礎設施、能源等。

不久前，李嘉誠宣布退休，長江和記商業帝國的控制大權，交給長子李澤鉅。李澤鉅已展現出進一步做大商業帝國的企圖心。

路透報導，這也是長和集團新掌舵人李澤鉅5月正式接掌以來，第二起公布的主要收購案。

長江和記領軍的一家財團，曾在今年6月宣布，斥資大約100億美元收購澳洲的天然氣管道公司APA集團。

義大利李嘉誠

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