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金穩會首秀 股匯大翻轉

2018-07-04 00:39經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

陸國務院副總理劉鶴
陸國務院副總理劉鶴
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地位在「一行二會」（中國人民銀行、銀保監會、證監會）之上的大陸國務院金融穩定發展委員會，2日成立並召開第一次會議，研究部署打好防範化解重大風險攻堅戰等相關工作。

中國政府網昨（3）日公布，大陸國務院副總理劉鶴擔任金融委主任並主持會議，中國人民銀行行長易綱、國務院副秘書長丁學東擔任副主任。

大陸股匯市近期出現大幅波動，可能是金穩委開會的主要原因，藉由該會議來協調各部委如何穩定市場，昨天大陸股匯市在人行官員陸續出來信心喊話後，就止跌回升，外界認為金委穩已經發揮作用，人行已進場干預匯市，「國家隊」也可能已經進場護盤拉抬股市。

經濟日報提供
經濟日報提供
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該會議分析了當前經濟金融形勢和金融運行情況，審議了金融委辦公室提出的打好防範化解重大風險攻堅戰三年行動方案，研究了推進金融改革開放、保持貨幣政策穩健中性、維護金融市場流動性合理充裕、把握好監管工作節奏和力度、發揮好市場機制在資源配置中的決定性作用等重點工作，部署了近期主要任務。

會議認為，自19大以來，監管體系建設和金融風險處置取得積極成效，結構性去槓桿有序推進，高風險金融業務收縮，一些機構野蠻擴張行為收斂，金融亂象得到初步遏制，市場約束逐步增強，市場主體心理預期出現變化，審慎經營理念得到強化，金融運行整體穩健。

會議認為，當前大陸經濟正向高品質發展邁進，市場主體韌性強，大陸巨大規模市場的回旋空間廣闊，完全具備打贏重大風險攻堅戰和應對外部風險的諸多有利條件，下一步各項工作都將按既定方案有序推進。

會議決定，金融委將定期召開全體會議，不定期召開有針對性的專題會議，統籌研究協調金融領域相關事項。

中國人民銀行國務院

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