聯電告美光子公司侵權 陸法院初判屬實

2018-07-03 23:07 中央社 新竹3日電



聯電宣布，接獲中國大陸法院裁定書，裁定美光旗下子公司立即停止銷售、進口美光Crucial多項產品，即大陸地區法院初步判斷認定美光子公司侵犯聯電專利權。

聯電與美光間的專利戰有新進展，聯電今天晚間公告指出，接獲中國大陸福州市中級人民法院裁定書，裁定美光子公司美光半導體銷售(上海)、美光半導體(西安)立即停止銷售、進口Crucial的DDR4等多項產品。

聯電表示，因發現美光在中國大陸地區銷售的產品，侵害公司在大陸地區獲准的專利權，於是在大陸地區進行專利侵權訴訟，並依大陸專利法規定申請先行停止侵犯涉案專利權。

依大陸地區法律，申請先行停止侵犯涉案專利權，申請人應有穩定、有效的專利權，聯電指出，被申請人的行為經初步判斷可以認定為侵權行為，侵權行為如不即時制止，將會造成申請人難以彌補的損害。

聯電表示，這次申請先行停止侵犯涉案專利權獲准，可見美光半導體銷售(上海)等侵權行為，大陸地區法院已初步判斷認定屬實，並使美光宣稱聯電無記憶體相關技術，須竊取其營業秘密的指控，不攻自破。

聯電強調，從事半導體產業多年，長期投入大量資源及人力，研發製造技術，成果可用於邏輯晶片或記憶體晶片，不會侵害別人專利權，也不容專利權被侵犯，已委請律師處理相關訴訟事宜，捍衛公司及股東權益。

美光爆發內賊案，聯電去年因檢方認為未積極採取防止員工侵害他人營業秘密，遭依妨害營業秘密罪起訴；美光隨後進一步在美國加州控告聯電侵害動態隨機存取記憶體(DRAM)營業秘密。

聯電當時否認美光指控，表示將循法律途徑維護公司權益及商譽，聯電隨後於今年初在中國大陸反控美光子公司侵權。