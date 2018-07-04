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可燃冰勘採基地 落腳南沙

2018-07-04 01:28聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

廣州市港務局日前表示，由中國地質調查局廣州海洋地質調查局建設的深海科技創新中心正式選址廣州南沙龍穴島東北部。深海科技創新中心計劃於2021年建成，建成後將圍繞可燃冰勘查試採開展一系列海洋地質工作。

南方都市報報導，深海科技創新中心建成後，廣州海洋地質調查局將以此爲基地，開展海洋地質調查、可燃冰和石油、天然氣等戰略性礦産資源勘查工作，以及大洋和極地地質礦産調查和科學研究工作，海洋地質基礎理論研究和勘查技術方法研究、應用與推廣等一系列工作。

一座深海科學岩心庫也將隨科研基地項目一同落成。該岩心庫將爲中國海域可燃冰資源勘查與試採工程、大洋鑽探、深海油氣勘查等科學任務提供支持，主要用於從海底和大洋、極地採集的樣品和鑽探岩心的儲存、加工、分析、鑒定、研究等。

「可燃冰」也被稱為「甲烷氣水合物」或「天然氣水合物」。「可燃冰」不但可以直接燃燒，還能產生比煤、石油、天然氣等高出數十倍的能量，並且沒有燃燒殘渣生成，因此早被視為「新一代清潔能源」。不過，由於「可燃冰」礦多藏於海底深處，開採困難，就連擁有先進技術的美國、日本等國家，也無法進行全面商業開採。此外，如開採的過程中發生氣體洩漏，會汙染海底脆弱的生態系統。

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