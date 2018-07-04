陳忠和接任深圳台協會長

深圳台商協會前晚舉行28周年慶，暨第14屆理監事就職典禮；新任會長陳忠和在致辭中表示，該會要充當政府與台商之間的橋梁，成為台商之間、台商與社會之間的紐帶，幫助會員實現共同繁榮，為兩岸經貿文化交流做出新的貢獻。

這項晚會是在深圳市五洲賓館舉行，大陸海協會前會長陳雲林、海基會前董事長江丙坤、國台辦、深圳市委常委林潔、市人大常委會副主任劉恩、市政協副主席徐友軍等人，都到場祝賀，另有來自台商友會會長及會員企業代表近700人參加，場面十分熱烈。

台企聯會長王屏生致詞表示，深圳是台商投資最早、最為集中的地區之一，具備區域位置和政策的雙重優勢；當前兩岸關係與世界經濟形勢複雜多變，台資企業發展面臨挑戰與機遇，但總體上「機遇大於挑戰」，希望台商把握惠台政策與措施，參與大陸發展，實現企業轉型升級。

深圳台協創於1990年，是大陸最早創立的台商協會之一，會員數從最早開始的60多家，增至目前的1200多家，緊密聯繫全市的3000多家台資企業，與長住當地的近5萬名台胞。

深圳台協1998年率先導入IS09002國際品質認證體系，成功開創大陸社團導入IS09002國際品質體系的先河；並且多次組織會員台商參加「文博會」、「高交會」（高新技術成果交易會）等大型經貿文化交流活動。

深圳台協會熱心慈善，不落人後，為社會公益事業貢獻多; 先後組織會員台商為深圳市教育基金、婦女兒童基金、見義勇為基金及華南水災、長江水災、汶川地震、莫拉克風災等捐款捐物，總價值逾2億元人民幣；並在黑龍江、江西、廣東等地共捐建了18所希望小學，資助近千名貧困學生完成學業。

2015年成立「深圳台商協會義工隊」，開創大陸台商協會成立義工隊伍的先河。在「溝通政府、服務台商」等方面，深圳台商協會也先後被政府有關部門授予先進單位、光彩事業組織獎、深圳市十佳社團等榮譽。