推廣正確健檢 台灣醫療產業西進

2018-07-04 01:28 聯合報 黃興文／廣州報導



根據調查發現，在台灣有3成民眾從未有全身健檢的經驗，常聽到的原因就是「沒時間」。台北市北投健康管理醫院副院長魏聰文日前在廣州健康交流會中表示，健康勝於一切，沒時間健檢並非藉口，台灣的醫療尤其是健檢全球知名，在預防醫學的潮流下，健檢項目也逐漸趨向高階客製化。

根據最新統計指出，台灣106年十大死因前3名依序為惡性腫瘤、心臟疾病以及肺炎；而大陸心血管疾病患病率以及死亡率正逐年升高，推估目前患者人數高達2.9億。

北投健康管理醫院副院長魏聰文強調，健康勝於一切。 黃興文／攝影 分享 facebook

造成心血管疾病最大元凶之一就是吸菸！台北市北投健康管理醫院副院長魏聰文表示，各種檢查都有其優缺點，因此最佳的方式為根據受檢者的情況、需求來搭配適合的檢查，也就是客製化的流程。

他舉例，磁振造影（MRI）雖沒有輻射線，但其對肺、腸等器官的檢查效果並不好；雖CT的輻射劑量較高，但檢查速度快並可發現0.5公分以上的腫瘤，胸部Ｘ光只能發現超過1.5公分以上的腫瘤。

因此他建議，超過30歲的抽菸族群及家族史的民眾，最好3年就要進行1次CT檢查，另外，若出現咳嗽超過3周、呼吸困難、胸悶，或突然體重減輕等情況時，應進一步前往醫院檢查，確認是否因肺部所導致呼吸道疾病。

台灣醫療優勢包括技術及價格，有研究指出，全球醫療健康保健市場規模高達400到600億美元，且每年以20%的成長率不斷竄升。台灣醫療水平為世界前段班，不但吸引許多大陸及東南亞的民眾，甚至有歐美的患者也會選擇前往台灣就醫，最大的誘因就是台灣擁有比肩歐美的先進醫療技術，但價格卻低廉許多。

台灣相較歐美、新加坡、日本等國，醫療價格只有這些國家的1/4，醫療品質卻不亞於先進國家，這也是為何許多海外華僑都會回到台灣進行治療或是健康檢查，認為花費來回的機票錢都划算。魏聰文強調，健檢目的不是為了檢查出疾病，就只是單純的檢查，做再多的檢查，還不如一次有效的健檢來得重要。

天祿實業總經理劉效先將魔鬼氈概念應用在自黏布上，並製成各種母嬰及銀髮產品。 黃興文／攝影 分享 facebook

北投健康管理醫院也不斷宣導正確的健檢觀念，目前除了提供醫療服務於來台的大陸、東南亞或歐美的患者之外，也提供技術與專業知識與中國大陸的獨立影像診斷中心、綜合門診等機構合作，進行輔導成立健康管理相關的部門，將最新的健康管理觀念帶給兩岸民眾，預計未來3年內大陸將出現3個健康管理中心的據點。

天祿自黏布 攻進母嬰市場

另外，天祿實業耗費13年研發的自黏布也讓與會人士驚豔。總經理劉效先受訪時表示，自去年起便同時進行台灣與大陸市場的布局，該公司利用魔鬼氈特性研發的自黏布，製成嬰兒包巾的母嬰產品可承受6瓶600CC的重量；針對銀髮設計的服飾穿脫方便、透氣，也一樣可承受極大的重量。

劉效先說，擁有14億人口的大陸市場，母嬰及銀髮市場潛力不容小覷。將魔鬼氈概念應用在自黏布上製成各種母嬰及銀髮產品，具有突破性的技術。他說，台灣的經營經驗不能複製到大陸市場，要清楚了解當地民眾的需求，以老人服飾為例，台灣著重材質、舒適功能與實用性，但是大陸民眾則較為重視外型的美觀。

台灣中小企業占全台企業9成以上，是台灣經濟發展的重要支柱，也是社會穩定的力量。面對廣袤的大陸市場，劉效先建議，民間企業也可自行組織參訪團，加強兩岸民間的合作，相信政府與民間雙管齊下的運作，對台灣中小型企業前往大陸發展將有深遠及正面的幫助。