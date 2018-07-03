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北京減少「一帶一路」宣傳力度 降低周邊國家的威脅感

2018-07-03 22:08聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

「一帶一路」法治合作國際論壇7月2日在北京舉行，中國國務委員兼外交部部長王毅出席...
「一帶一路」法治合作國際論壇7月2日在北京舉行，中國國務委員兼外交部部長王毅出席論壇開幕式並作主旨演講。 中新社
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中美貿易戰硝煙瀰漫，「厲害了我的國」宣傳片消失，北京淡化「中國製造二○二五」宣傳之外，同樣減少「一帶一路」宣傳力度，今年來相關「一帶一路」投資亦不增反減，降低周邊國家的中國威脅論，重返中美、中日的傳統外交路線。

北京觀察人士指出，如果仔細統計，「中國製造二○二五」、「一帶一路」、「走出去」、「厲害了我的國」、「亮劍」，這些五年來最熱詞的出現頻率，自從中美貿易戰之後都大幅降低。

北京政治評論者鄧聿文分析，美國對中國崛起的警覺有二：一是「中國製造二○二五」的科技超越，另一是「一帶一路」的經濟霸權。為避免中國威脅論抬頭，這兩項戰略規劃未來一段時間會「只做不說」，回到鄧小平時期韜光養晦的作法。

中國大陸透過「一帶一路」向海外施加影響力，引起全球側目。據了解，陸媒接獲中央指示降低「一帶一路」的宣傳力度，並強調兩點：一是「一帶一路」不是中國版馬歇爾計劃；另一是「一帶一路」是倡議，不是戰略計劃。

當中美貿易戰蓄勢待發，與「一帶一路」更是產生共振效應。鈍角網政治評論者馬雲根指出，中美貿易戰將加快「一帶一路」對中國實力的消耗，也令本已風險激增的「一帶一路」雪上加霜。

在中國經濟成長趨緩及中美貿易戰壓力下，「一帶一路」實質投資規模不增反減。美國紐約時報報導，一名熟悉中國經濟政策的人士透露，中國已開始對「一帶一路」目前達成多少交易、融資條款是什麼、與哪些國家達成交易，進行廣泛的「跨部門審查」。

報導指出，中共官員如今發出謹慎的聲音並表達擔憂。像是中國人民銀行行長易綱四月就在北京表示，「保證投融資的可持續性，非常重要」。言下之意是，中國大陸金融機構需要對「一帶一路」的跨國放款精算，確保對方的償還能力。

根據中共官方數據，今年一至五月，中國企業針對「一帶一路」計劃簽署的合約總額是三百六十二億美元（新台幣一點一一兆元），規模雖仍然巨大，但卻比去年同期下滑了近百分之六。這一變化顯示，「一帶一路」計劃「更加克制」。

紐時報導，「一帶一路」沿線國家肆意揮霍的貸款，反而會使其與中國的關係惡化。像是馬來西亞和斯里蘭卡等國的新政府都質疑，前政府為什麼要向北京借那麼多錢？此外，「一帶一路」也受到國際組織懷疑，警告開發中國家不應大量舉債。

一帶一路北京

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