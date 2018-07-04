共享單車盛況不再 生產小鎮企業倒近半

2018-07-04 01:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



共享單車墳墓 號稱能解決「出行最後一哩路」的共享單車在中國紅極一時，如今風口已過，散落在各地的「共享單車墳墓」、映入眼簾的橘色、藍色、黃色、白色等斑駁車身烤漆，對這起共享經濟泡沫做了最沉默的見證。 中央社 分享 facebook 是風口也是泡沫，2017年6月中國的共享單車品牌陸續倒閉，輝煌一時的共享單車生產第一鎮、位於天津市的王慶坨鎮，昔日因共享單車熱潮而起的500家製造商，如今已倒了200多家。

中央社報導，回首2016年底，共享經濟的熱度傳導到自行車業，這個號稱可以解決「出行最後一哩路」的共享單車開始在北京、上海等大城市街頭現蹤。統計顯示，中國2017年共享單車行業累計投放單車2300萬輛、覆蓋200個城市。

也正是2017年的中旬，共享單車開始出現倒閉潮，包括町町單車、小藍單車、酷騎單車等品牌一家家相繼倒閉。今年4月，共享單車龍頭品牌摩拜單車也被美團以新台幣約810億元收購，共享單車已不再是新創公司熱中的遊戲。

被共享單車拖垮的，還有自行車製造業。每日經濟新聞報導，天津市的王慶坨鎮一年多前還被稱為「共享單車生產第一鎮」，在共享單車走紅的巔峰時期，這邊有高達500家的製造商，而今已不到300家。

天津捷易達自行車廠總經理楊清亮向陸媒央廣經濟之聲表示，很多企業都是被遲遲不能到帳的尾款拖垮。雖然偶爾也還有訂單，但對於經歷過一場洗禮的自行車生產業來說，哪怕是再艱難，也不願意冒險接下來自共享單車的訂單。

事實上，這已非共享單車首次遭遇低潮，各地頒布的共享單車調控政策，就曾一度重挫這個行業。例如上海在2017年8月為了控制過度投放的150萬輛共享單車，下令暫停新增共享單車投放，有報導揭露，多地的調控政策，正危及製造商生存。

如今，風停了，自行車業和王慶坨鎮多久才能恢復昔日的生產活力，誰也不知道。散落在各地的「共享單車墳墓」、映入眼簾的橘色、藍色、黃色、白色等斑駁車身烤漆，對這起共享經濟泡沫做了最沉默的見證。